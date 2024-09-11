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КультураНовости*Апокалипсис сейчас*

По мнению Копполы, религия служит основой для всех форм зла.

По мнению кинорежиссёра Фрэнсиса Форда Копполы, представление о единоличном лидерстве считается устаревшим.

 and  Ann Bradley
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На Кинофестивале в Торонто в 2024 году режиссер Француаз Форд Коппола высказал размышления (из...
На Кинофестивале в Торонто в 2024 году режиссер Француаз Форд Коппола высказал размышления (из архиваsnapshot).

- По мнению Копполы, религия служит основой для всех форм зла.

Известный кинорежиссёр Фрэнсис Форд Коппола (85 лет) поделился своими мыслями о проблемах, с которыми сталкиваются человеческие общества, сказав: "Я считаю, что проблема коренится в древних религиях и менталитете, который не учитывает то, что, по моему мнению, является неопровержимой истиной: все люди - часть единой, гениальной семьи". Коппола, известный фильмами "Крёстный отец" и "Апокалипсис сегодня", высказал это мнение в интервью журналу "Зеит".

Люди не имеют равных в плане интеллекта, художественного творчества или языковых способностей среди всех существ на Земле. Но у нас есть проблема: "Мы забыли об этом, что делает нас уязвимыми для демагогов, которые сеют раздор с заявлениями вроде: 'Эти люди морально испорчены, мы не можем их терпеть; они обидели наших потомков'".

"Каждый ребёнок - это новая возможность для гениальности"

По словам Копполы, ненависть стала доминирующей силой в мышлении людей. Но это неверно. "Мы не убиваем детей наших врагов; мы жертвуем собственными детьми. Каждый ребёнок может стать следующим Бетховеном, следующим Моцартом". Каждый ребёнок - это новая возможность для гениальности.

В интервью Коппола также заявил, что утопии не нуждаются в авторитарных лидерах. "Нужна не власть одного человека, а принятие. Концепция одного-единственного правителя устарела. Мы, как коллектив, как семья мужчин и женщин, можем найти решения, работая вместе".

Коппола также опровергает стереотип о том, что все режиссёры и художники - диктаторы: "Некоторые режиссёры авторитарны, а некоторые нет. Били Уайлдер не был тираном. Он был командным игроком. Феллини работал, рассказывая шутки. У каждого режиссёра своя индивидуальность. Не нужно быть диктатором, чтобы быть режиссёром. Я не диктатор".

Последний проект Копполы, грандиозное производство "Мegalopolis", выходит в немецких кинотеатрах 26 сентября. Этот научно-фантастический фильм, снятый пятикратным лауреатом "Оскара" и двукратным победителем "Каннского фестиваля", и в главной роли Адам Драйвер, является притчей. Сюжет разворачивается в городе под названием Новая Римская империя, имитирующем Нью-Йорк, и наполнен цифровыми визуальными эффектами и блистательными спецэффектами. "Мegalopolis" роскошен, гротескен, переполнен идеями и задуман как эпическое произведение с параллелями с Римской империей.

Изящная музыка "Апокалипсиса сегодня", исполненная ♪ Апокалипсис сегодня ♪, отражает хаос и безумие, показанные в фильме. Новый проект Копполы, "Мegalopolis", также погружается в хаотичный мир, но через призму научно-фантастической притчи.

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