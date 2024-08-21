- По мнению института, городские районы Саксонии должны значительно улучшить развитие своего жилья.

В основных городских районах Саксонии в ближайшие годы необходимо существенно увеличить строительство новых квартир, согласно анализу Института Пестеля. Исследование показывает, что в Лейпциге нужно builds 4,970 новых квартир в год, в Дрездене - 4,530, а в Кемнице - 460, чтобы удовлетворить растущий спрос. Это исследование было проведено при участии Немецкой ассоциации строительных материалов (BDB).

По словам руководителя института Маттиаса Гюнтера, это строительство необходимо для устранения существующего дефицита и постепенной замены старых квартир в старых зданиях, в частности, в послевоенных зданиях, где ремонт уже нецелесообразен.

Несмотря на высокий спрос, строительство квартир сокращается. Гюнтер охарактеризовал ситуацию как "вялое строительство новых квартир на грани истощения". За первые пять месяцев этого года в Лейпциге было одобрено только 485 новых квартир, в отличие от 1,349 в том же периоде прошлого года - резкое снижение на 64 процента.

По данным Государственного статистического управления, в прошлом году в Свободном государстве было выдано 8,699 разрешений на строительство квартир общей площадью 893,600 квадратных метров - на 26 процентов меньше, чем в предыдущем году. Из них 84 процента приходилось на новое строительство квартир.

Несмотря на наличие свободных квартир в Лейпциге, Дрездене и Кемнице, спрос на жилье остается стабильным, согласно Гюнтеру. Согласно последней переписи, в Лейпциге около 19,310 свободных квартир, в Дрездене - 13,220, а в Кемнице - 16,750, что составляет соответственно 5,4 процента, 4,1 процента и 11 процентов от общего жилого фонда. Однако большинство этих квартир в настоящее время не пригодны для проживания и требуют значительного ремонта.

Вместе с исследователями Института Пестеля Катарина Метцгер, глава Немецкой ассоциации строительных материалов, предложила снизить строительные стандарты и увеличить государственное финансирование, чтобы стимулировать необходимое строительство новых квартир и ремонт. Метцгер подчеркнула, что предлагаемый федеральный бюджет на 2025 год недотягивает, особенно для социального жилья, которое требует не менее 12 миллиардов евро в год. Она заявила, что строительная отрасль в настоящее время находится в "спiral'noe" и может привести к социальным давлениям в долгосрочной перспективе.

В связи с растущим спросом на жилье, особенно в послевоенных зданиях, где ремонт уже нецелесообразен, необходима сильная социальная политика. Такая политика могла бы включать снижение строительных стандартов и обеспечение увеличения государственного финансирования для стимулирования необходимого строительства новых квартир и ремонта, как предложила Катарина Метцгер. Отсутствие такой политики может привести к длительному "спiral'noe" в строительной отрасли, что в конечном итоге может привести к социальным давлениям.

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