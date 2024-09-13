По мнению главного тренера Майами Далфинз Майка МакДэниела, здоровье и благополучие квотербека Туа Тагвайлоа важнее его перспектив футбольной карьеры.

Туа Тагаовailoa получил травму в третьей четверти матча против Буффало Биллс со счетом 31-10 в четверг, после столкновения голов с безопасным игроком Биллс Дамаром Хамлином. На стадионе Hard Rock Stadium в Майами Гарденс, 26-летний Тагаовайлоа остался лежать на поле, прежде чем его осмотрели тренеры Дольфинов. Несмотря на это, он смог покинуть поле самостоятельно и был заменен резервным квотербеком Скайлэром Томпсоном.

В пятницу МакДаниел сообщил журналистам, что Тагаовайлоа спал, когда он пытался связаться с ним ранее в тот день, и что квотербек проведет свою первую встречу с медицинскими специалистами позже в тот же день.

"Для него важно восстанавливаться день за днем", - подчеркнул МакДаниел во время видеоконференции. "Лучший способ для меня внести свой вклад в это - не анализировать ситуацию с точки зрения футбола пока".

Это третий случай сотрясения мозга в карьере Тагаовайлоа в НФЛ. МакДаниел отказался обсуждать тяжесть текущего сотрясения Тагаовайлоа или называть возможную дату возвращения.

"Нет необходимости оценивать серьезность этого", - уточнил МакДаниел. "Исследования сотрясений мозга показали, что первые несколько дней после травмы критически важны, и следует избегать дополнительных источников напряжения".

МакДаниел предостерег от установления ожиданий, сказав, что это только добавит давления.

"Установление сроков может вызвать ненужную тревогу", - предупредил он. "Попытка соответствовать им, анализ последствий для игры и оценка ситуации - это интенсивный материал. Вы должны подходить к тренировкам Туа осторожно и внимательно".

МакДаниел сразу же отклонил вопросы о рассмотрении Тагаовайлоа ухода на пенсию.

"Я считаю неподходящим даже затрагивать эту тему", - ответил МакДаниел. "Мы говорим о всей его карьере, не так ли? Его карьера - это его дело".

"Туа - самый важный человек в этой ситуации", - подчеркнул МакДаниел позже. "Его личное мнение и карьерные цели, а также мнения нейроучёных - вот что имеет значение".

МакДаниел выразил свою приверженность принятию наилучших решений для Тагаовайлоа, признавая необычность подхода.

"Я очень заинтересован в том, чтобы человек получил надлежащую заботу", - подтвердил МакДаниел. "Хотя это и не идеально, это выходит за рамки обычного бизнеса".

Что касается будущего Дольфинов, МакДаниел подтвердил, что Томпсон будет начинать в неделю 3, но они остаются открытыми для приглашения другого квотербека в состав.

"Команда и организация полностью доверяют Томпсону", - сказал МакДаниел. "Вот почему он был нашим резервным квотербеком".

В 41 год МакДаниел руководит Дольфинами с начала сезона НФЛ 2022 года, набрав 21-15 и приведя команду к плей-офф в двух последующих сезонах.

МакДаниел также столкнулся с вызовами во время своего пребывания, например, когда Тайрика Хилла задержала полиция перед первым матчем команды на прошлой неделе.

Дольфины должны сыграть свой следующий матч 22 сентября, когда они отправятся в Сиэтл, чтобы сыграть против Сиэтл Сихокс.

В свете третьего сотрясения мозга в своей карьере в НФЛ Туа Тагаовайлоа важно сосредоточиться на своем здоровье и восстановлении, как подчеркнул главный тренер Майк МакДаниел. МакДаниел подчеркнул важность того, чтобы не анализировать ситуацию с точки зрения футбола пока, чтобы не добавлять ненужного давления.

Читайте также: