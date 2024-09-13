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По мнению главного тренера Майами Далфинз Майка МакДэниела, здоровье и благополучие квотербека Туа Тагвайлоа важнее его перспектив футбольной карьеры.

Главный тренер «Майами Долфинс» Майк МакДэниел придает приоритет здоровью Туа Тагаолоа над долгосрочными планами команды после еще одного тревожного сотрясения мозга во время матча в четверг вечером.

 and  Max Becker
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Главный тренер Майами Майк МакДэниел утешает Макеоне Таговаоалоа перед его уходом с поля после...
Главный тренер Майами Майк МакДэниел утешает Макеоне Таговаоалоа перед его уходом с поля после сотрясения мозга в матче против Баффало Биллс

По мнению главного тренера Майами Далфинз Майка МакДэниела, здоровье и благополучие квотербека Туа Тагвайлоа важнее его перспектив футбольной карьеры.

Туа Тагаовailoa получил травму в третьей четверти матча против Буффало Биллс со счетом 31-10 в четверг, после столкновения голов с безопасным игроком Биллс Дамаром Хамлином. На стадионе Hard Rock Stadium в Майами Гарденс, 26-летний Тагаовайлоа остался лежать на поле, прежде чем его осмотрели тренеры Дольфинов. Несмотря на это, он смог покинуть поле самостоятельно и был заменен резервным квотербеком Скайлэром Томпсоном.

В пятницу МакДаниел сообщил журналистам, что Тагаовайлоа спал, когда он пытался связаться с ним ранее в тот день, и что квотербек проведет свою первую встречу с медицинскими специалистами позже в тот же день.

"Для него важно восстанавливаться день за днем", - подчеркнул МакДаниел во время видеоконференции. "Лучший способ для меня внести свой вклад в это - не анализировать ситуацию с точки зрения футбола пока".

Это третий случай сотрясения мозга в карьере Тагаовайлоа в НФЛ. МакДаниел отказался обсуждать тяжесть текущего сотрясения Тагаовайлоа или называть возможную дату возвращения.

"Нет необходимости оценивать серьезность этого", - уточнил МакДаниел. "Исследования сотрясений мозга показали, что первые несколько дней после травмы критически важны, и следует избегать дополнительных источников напряжения".

МакДаниел предостерег от установления ожиданий, сказав, что это только добавит давления.

"Установление сроков может вызвать ненужную тревогу", - предупредил он. "Попытка соответствовать им, анализ последствий для игры и оценка ситуации - это интенсивный материал. Вы должны подходить к тренировкам Туа осторожно и внимательно".

МакДаниел сразу же отклонил вопросы о рассмотрении Тагаовайлоа ухода на пенсию.

"Я считаю неподходящим даже затрагивать эту тему", - ответил МакДаниел. "Мы говорим о всей его карьере, не так ли? Его карьера - это его дело".

"Туа - самый важный человек в этой ситуации", - подчеркнул МакДаниел позже. "Его личное мнение и карьерные цели, а также мнения нейроучёных - вот что имеет значение".

МакДаниел выразил свою приверженность принятию наилучших решений для Тагаовайлоа, признавая необычность подхода.

"Я очень заинтересован в том, чтобы человек получил надлежащую заботу", - подтвердил МакДаниел. "Хотя это и не идеально, это выходит за рамки обычного бизнеса".

Что касается будущего Дольфинов, МакДаниел подтвердил, что Томпсон будет начинать в неделю 3, но они остаются открытыми для приглашения другого квотербека в состав.

"Команда и организация полностью доверяют Томпсону", - сказал МакДаниел. "Вот почему он был нашим резервным квотербеком".

В 41 год МакДаниел руководит Дольфинами с начала сезона НФЛ 2022 года, набрав 21-15 и приведя команду к плей-офф в двух последующих сезонах.

МакДаниел также столкнулся с вызовами во время своего пребывания, например, когда Тайрика Хилла задержала полиция перед первым матчем команды на прошлой неделе.

Дольфины должны сыграть свой следующий матч 22 сентября, когда они отправятся в Сиэтл, чтобы сыграть против Сиэтл Сихокс.

В свете третьего сотрясения мозга в своей карьере в НФЛ Туа Тагаовайлоа важно сосредоточиться на своем здоровье и восстановлении, как подчеркнул главный тренер Майк МакДаниел. МакДаниел подчеркнул важность того, чтобы не анализировать ситуацию с точки зрения футбола пока, чтобы не добавлять ненужного давления.

Главный тренер Майами Майк МакДэниел наблюдает за своей командой со скамейки запасных

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