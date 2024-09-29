По мере того как приближается осень, к октябрю, начинает спускаться.

Приход осени приносит перемену погоды

После расставания с тёплым летом осень уже стучится в двери. Этот новый сезон обещает нам пасмурные и влажные дни. Однако некоторые части Германии смогут насладиться золотом октября.

В прошлое воскресенье, под влиянием "Титуса", мы наслаждались прохладным, но прекрасным днём. Утро было довольно холодным, с местным морозом в средней полосе и даже лёгким заморозком на низменностях. Но приятная погода осталась в прошлом, так как "Дагмар" над Атлантикой быстро приближается и обещает дожди, особенно в западных регионах, на понедельник.

С вторника по среду "Дагмар" будет двигаться восточнее над Германией в направлении Балкан, принося нестабильную, ветреную и прохладную осеннюю погоду.

Однако с четверга начнёт формироваться высокое давление, соединяющее Шотландию со Скандинавией, обещающее хотя бы северным регионам Германии ещё немного золотого октября. Юго-восток, к сожалению, останется пасмурным и будет подвержен кратковременным дождям до пятницы. Погода на выходные остаётся непредсказуемой, но есть шанс на дружелюбные условия по всей стране. Тем не менее, новый сильный атлантический циклон уже формируется и, скорее всего, снова смешается с нашей погодой с воскресенья после обеда, омрачая перспективы продления золотой осени.

Понедельник: Сгущающиеся облака

На северо-востоке (севернее Эльбы) небо останется относительно ясным. Альпы продолжат наслаждаться дружелюбной и в основном сухой погодой, несмотря на проходящие облака. Но в других местах облака сгущаются, и начнётся дождь, особенно на западе, который будет распространяться к центру. Ветер усилится с юго-запада на юго-восток, поднимая температуру до 11-17 градусов, а в южной части Верхнего Рейна они могут подняться до 20 градусов.

Вторник: Кратковременные дожди

Северные регионы будут облачными и подвержены кратковременным дождям, с возможностью гроз. В центре будет меньше дождей, с кратковременным солнцем. Юго-запад, включая Альпы, останется облачным и будет испытывать частые кратковременные дожди. Температура достигнет 11-18 градусов.

Среда: Мало солнца

С множеством облаков и кратковременными дождями солнца будет мало. К Северному морю во второй половине дня погода может стать немного дружелюбнее, с ослаблением дождей и появлением заметных солнечных облачных промежутков. Температура будет колебаться около 10-17 градусов.

Четверг (праздник): Смесь солнца и облаков

Лучший прогноз погоды для западной и северной Нижней Саксонии, а также для Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна. Регион насладится смесью солнца и облаков, сухими условиями и до 5-7 часов солнца. При движении к Саксонии и Баварии облаков станет больше, что приведёт к кратковременным дождям, в частности, в Рудных горах и Альпах. Линия снега будет находиться на высоте 1500-1800 метров. Температура достигнет 9-15 градусов.

Пятница: Отступление дождей

Хотя условия немного улучшатся, распределение погоды останется в основном прежним: кратковременное солнце на севере и западе, облачность на юге и востоке. Дожди отступят к Рудным горам и Альпам. Температура будет колебаться около 10-16 градусов.

Выходные: Частично солнечно

Выходные не обещают ничего плохого: дожди могут ещё остаться в восточной средней полосе в субботу, а в остальных местах будет кратковременное солнце. В воскресенье погода останется частично солнечной, но с запада и севера ожидаются более толстые облака, и вероятность дождя вечером не исключена. Максимальная температура составит 13-18 градусов.

Несмотря на приближающийся атлантический циклон "Дагмар", который повлияет на западные регионы с дождями в понедельник, северные регионы Европы, такие как северная Германия, обещают ещё немного золотого октября с четверга, благодаря высокому давлению, соединяющему Шотландию со Скандинавией.

В отличие от этого, юго-восток Европы останется пасмурным с кратковременными дождями до пятницы, несмотря на шанс на дружелюбные условия по всей стране на выходные.

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