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По меньшей мере 50 погибших в Судане от наводнения

Ситуация с правами человека в Судане напряженная после почти 16-месячного кровавого конфликта. После сильных дождей и наводнений ситуация угрожает ухудшиться

 and  Lauren Adams
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Наводнения разрушили дома и улицы в Судане, подобно тому, что произошло в Аль-Джазира.
Наводнения разрушили дома и улицы в Судане, подобно тому, что произошло в Аль-Джазира.

- По меньшей мере 50 погибших в Судане от наводнения

Тяжелые дожди и наводнения в больших частях Судана привели к гибели по меньшей мере 50 человек, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (ОЧА).

По данным текущей оценки, около 143 000 человек, в основном в северных и западных регионах страны, пострадали от наводнений. Более 27 000 человек были вынуждены покинуть свои дома - почти 10 000 в Северном Дарфуре, который в настоящее время особенно страдает от продолжающихся конфликтов.

ООН описывает эту ситуацию как крупнейший гуманитарный кризис в мире.

На протяжении почти 16 месяцев в Судане идет кровавая борьба за власть между де-факто руководителем Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его бывшим заместителем Мохамедом Хамданом Дагло. Конфликт привел к тому, что ООН описывает его как крупнейший в мире гуманитарный кризис, с более чем десятью миллионами перемещенных лиц или беженцев, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома несколько раз. Страна также находится под угрозой голода.

Дожди усугубили уже критическую ситуацию, заявил Кеннет Боун, директор программы «Вельтхунгерхильфе» в Судане, агентству «Дойче прессе-агентур». «Многие дороги непроходимы. Это еще больше осложняет доставку продовольствия и другой помощи в лагеря беженцев. Угроза голода и критическое недоедание, особенно среди детей, может усугубиться».

Тяжелые дожди в Судане способствовали ухудшению условий в уже сложной гуманитарной ситуации, затрудняя доставку помощи в лагеря. Международное сообщество внимательно следит за ситуацией, так как еще один мощный ураган может усугубить кризис.

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