По крайней мере, один арест в связи со смертью Мэтью Перри.

Власти арестовали по крайней мере одного человека в связи со смертью Мэттью Перри, сообщил представитель правоохранительных органов агентству Associated Press.

Представитель не был уполномочен обсуждать детали продолжающегося расследования и spoke с AP на условиях анонимности. Власти назначили пресс-конференцию в Лос-Анджелесе, чтобы объявить подробности дела в четверг утром.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила в мае, что они сотрудничали с Управлением по борьбе с наркотиками США и Услугами почтовой инспекции США в расследовании причин наличия у 54-летнего мужчины большого количества хирургического анестетика в его организме.

Помощник нашел Перри лицом вниз в его джакузи 28 октября, и прибывшие paramedics объявили его мертвым.

Его вскрытие, опубликованное в декабре, показало, что уровень кетамина в его крови находился в диапазоне, используемом для общей анестезии во время операции.

Десятилетиями используемый препарат в последнее время стал пользоваться большим спросом как средство лечения депрессии, тревоги и боли. Люди, близкие к Перри, рассказали следователям коронера, что он проходил лечение инфузией кетамина.

Однако медицинский эксперт сказал, что последнее лечение, которое он получил за 1,5 недели до этого, не объясняет уровни кетамина в его крови. Препарат обычно метаболизируется в течение нескольких часов. Как минимум два врача лечили Перри, психиатр и анестезиолог, который также был его терапевтом, согласно отчету медицинского эксперта. В его доме не было найдено никаких запрещенных наркотиков или принадлежностей.

Кетамин был указан в качестве основной причины смерти, которая была признана несчастным случаем без подозрений на противоправную деятельность, согласно отчету. Утопление и другие медицинские проблемы были сопутствующими факторами, сказал коронер.

Расследование смерти Мэттью Перри включало сотрудничество между полицией Лос-Анджелеса, DEA и Услугами почтовой инспекции США из-за большого количества хирургического анестетика, обнаруженного в его организме. Несмотря на то, что Перри проходил лечение инфузией кетамина, его последнее лечение не полностью объясняло высокие уровни кетамина в его крови, что привело к обсуждению развлекательных альтернатив для управления его депрессией и тревогой.

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