Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиНью-Йорк Таймс

По каким-то причинам она решила удалить свой аккаунт в Twitter еще раз.

Актриса Дженна Ортега поделилась тревожными историями о встречах на платформах социальных сетей в недавнем чате.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Дженна Ортега поделилась подробностями о сложных инцидентах, с которыми она столкнулась в начале...
Дженна Ортега поделилась подробностями о сложных инцидентах, с которыми она столкнулась в начале своей карьеры в Твиттере.

- По каким-то причинам она решила удалить свой аккаунт в Twitter еще раз.

Дженна Ортега, известная своей ролью в сериале "Вторник" на Netflix, скоро появится в фильме Тима Бёртона "Бэтлджейк Бэтлджейк" в сентябре. Американская актриса 21 года, Ортега, делает большие волны в индустрии развлечений. Во время беседы на подкасте "Интервью" газеты "Нью-Йорк Таймс" она поделилась некоторыми тревожными опытами, которые у нее были на платформе, ранее известной как Twitter.

Дженна Ортега столкнулась с AI-содержимым, в котором она была изображена в непристойном виде

Ортегу побудили создать аккаунт в Twitter в молодом возрасте, чтобы улучшить свой общественный имидж. Однако в 14 лет она наткнулась на "измененное содержимое" своей младшей версии. Когда интервьюер предположил, что это могут быть "AI-генеративные, сексуально откровенные изображения", Ортега подтвердила: "Абсолютно, да".

Кроме того, Ортега призналась, что получила первое непристойное сообщение в возрасте 12 лет, содержащее изображение мужских гениталий. Она продолжила: "И это было только верхушкой айсберга".

"Это было отвратительно, и я почувствовала себя некомфортно", - продолжила Ортега. Эти и другие тревожные встречи побудили ее деактивировать свой аккаунт Twitter примерно два или три года назад. Выход "Вторника" на Netflix только усугубил ситуацию, так как она часто получала "странные изображения и фотографии".

"Так что я решила удалить его, потому что не могла отвечать, не сталкиваясь с таким содержимым. В один прекрасный день я проснулась и подумала: мне больше не нужно это. Так что я его удалила".

Интервьюер "Нью-Йорк Таймс" затронул тему неприятных опытов Ортеги на Twitter, и Дженна Ортега подтвердила, что часть непристойного содержимого, которое она нашла, было AI-генеративным. После нескольких тревожных встреч Ортега решила деактивировать свой аккаунт Twitter из-за постоянного потока непристойного содержимого и странных изображений.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Актер Марк Хосеманн удостоен премии "Комедия"
Общество

Актер Марк Хосеманн удостоен премии "Комедия"

В фильме 'София, Смерть и Я', Марк Хосemann исполнил роль персонажа, олицетворяющего смерть. Эта роль принесла ему награду, предназначенную для комедийных актёрских работ.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Наиболее сильным имеющим действительность средством против изоляции на протяжение длительного...
Общество

Различные факторы, которые заставляют некоторых оставаться безбрачными

Неужели общее существование более заманчиво? Как правило, ответ положительный, так как многие холостяки ищут пару. Однако этот поиск часто превращается в трудность. Исследование раскрывает коренные причины.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Актер "Тора" Крис Хемсворт демонстрирует свои навыки барабанщика на выступлении Эда Ширана
Общество

Актер "Тора" Крис Хемсворт демонстрирует свои навыки барабанщика на выступлении Эда Ширана

Актер "Тора" Крис Хемсворт демонстрирует свои навыки барабанщика на выступлении Эда Ширана Тысячи поклонников Эда Ширана заполнили Национальный стадион в Бухаресте, и они были потрясены, когда Крис Хемсворт, известный по фильмам Marvel, неожиданно вышел на сцену, чтобы сыграть на барабанах с Шираном. Оказалось, что это сотрудничество было частью

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения
Политика

Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения

Российская артиллерия нанесла удар по отелю в восточной части Украины в Краматорске <unk> Несколько западных журналистов также получили ранения Согласно официальным данным, несколько западных журналистов пострадали в результате ночного обстрела восточного украинского города Краматорска российской стороной. Отель был поражен, в результате чего четверо получили ранения и были спасены,

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Основанный в 2013 году, Knightscope начал развертывание роботов безопасности по всему США в 2016...
Политика

Автоматизированные системы безопасности постепенно интегрируются с человеческим персоналом безопасности.

По всему Нью-Йорку и Гавайям видны роботы-охранники, вооруженные различными датчиками, патрулирующие границы некоторых жилых районов и комплексов apartments.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ответил после последующей потери: тренер Ульма Томас Вёрле
Федеральные земли Германии

На последних этапах Ульм потерпел еще два гола, что привело к еще одному поражению.

Новичок вначале сезона играет против Дюссельдорфа и выигрывает, но затем пропускает два гола в конце. Вратарь Ортаг играет впечатляюще, но в одном эпизодеortunax.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно