- По каким-то причинам она решила удалить свой аккаунт в Twitter еще раз.

Дженна Ортега, известная своей ролью в сериале "Вторник" на Netflix, скоро появится в фильме Тима Бёртона "Бэтлджейк Бэтлджейк" в сентябре. Американская актриса 21 года, Ортега, делает большие волны в индустрии развлечений. Во время беседы на подкасте "Интервью" газеты "Нью-Йорк Таймс" она поделилась некоторыми тревожными опытами, которые у нее были на платформе, ранее известной как Twitter.

Дженна Ортега столкнулась с AI-содержимым, в котором она была изображена в непристойном виде

Ортегу побудили создать аккаунт в Twitter в молодом возрасте, чтобы улучшить свой общественный имидж. Однако в 14 лет она наткнулась на "измененное содержимое" своей младшей версии. Когда интервьюер предположил, что это могут быть "AI-генеративные, сексуально откровенные изображения", Ортега подтвердила: "Абсолютно, да".

Кроме того, Ортега призналась, что получила первое непристойное сообщение в возрасте 12 лет, содержащее изображение мужских гениталий. Она продолжила: "И это было только верхушкой айсберга".

"Это было отвратительно, и я почувствовала себя некомфортно", - продолжила Ортега. Эти и другие тревожные встречи побудили ее деактивировать свой аккаунт Twitter примерно два или три года назад. Выход "Вторника" на Netflix только усугубил ситуацию, так как она часто получала "странные изображения и фотографии".

"Так что я решила удалить его, потому что не могла отвечать, не сталкиваясь с таким содержимым. В один прекрасный день я проснулась и подумала: мне больше не нужно это. Так что я его удалила".

Интервьюер "Нью-Йорк Таймс" затронул тему неприятных опытов Ортеги на Twitter, и Дженна Ортега подтвердила, что часть непристойного содержимого, которое она нашла, было AI-генеративным. После нескольких тревожных встреч Ортега решила деактивировать свой аккаунт Twitter из-за постоянного потока непристойного содержимого и странных изображений.

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