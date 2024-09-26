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По данным недавнего исследования, законодательные меры против транссексуалов привели к росту попыток самоубийства среди подростков-трансгендеров.

Трансгендерные и非binary личности, проживающие в США, составляют небольшую долю населения, но при этом они получают несоразмерно большое количество неблагоприятного внимания от законодателей, согласно недавнему исследованию. Это внимание законодателей может потенциально обернуться тяжелыми...

 and  Vladimir Milov
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Вероятность попыток самоубийства среди трансгендерных и небинарных подростков резко возрастает при...
Вероятность попыток самоубийства среди трансгендерных и небинарных подростков резко возрастает при вступлении в законную силу законов, направленных против трансгендерных лиц, согласно недавним исследованиям.

По данным недавнего исследования, законодательные меры против транссексуалов привели к росту попыток самоубийства среди подростков-трансгендеров.

Новое исследование, опубликованное в четверг в журнале Nature Human Behaviour, показывает, что принятие антитрансгендерного законодательства на уровне штатов связано с ростом попыток самоубийства среди трансгендерной и небинарной молодежи, с увеличением до 72% среди подростков, проживающих в штатах, где такие законы введены.

Статистика свидетельствует о том, что большинство американцев склонны выступать против дискриминации ЛГБТК+ сообщества, в том числе тех, кто идентифицирует себя как трансгендер, и которые являются частью более широкого зонтика, включающего individuals, чья гендерная идентичность отличается от назначенного при рождении пола.

Однако эксперты считают, что антитрансгендерное законодательство набрало силу в Соединенных Штатах после решения Верховного суда 2015 года, которое отменило запреты на однополые браки.

В 2024 году политические фигуры по всей стране США представили 658 антитрансгендерных законопроектов, в три раза больше предыдущего рекорда, согласно Trans Legislation Tracker, независимому исследовательскому органу.

Это исследование проанализировало данные с 2018 по 2022 год, в течение которого 48 антитрансгендерных законопроектов были приняты в 19 штатах. В их числе были политики, ограничивающие трансгендерную медицинскую помощь, доступ к туалетам и участие в спорте, а также меры, запрещающие изменения в идентификационных документах в соответствии с настоящим гендером. В опросе приняли участие более 61 240 ЛГБТК+ individuals в возрасте от 13 до 24 лет, с большинством ответов от трансгендерной и небинарной молодежи.

Исследование не выявило корреляции между попытками самоубийства и введением антитрансгендерных законов в законодательных органах штатов. Однако после введения таких законов авторы исследования наблюдали статистически значимое увеличение попыток самоубийства среди трансгендерной и небинарной молодежи, проживающей в затронутых штатах.

Учитывая возрастную группу, на которую направлены многие из этих законов, исследователи отметили, что влияние было более выражено среди подростков в возрасте от 13 до 17 лет.

«Мы давно знаем, что существует связь между антитрансгендерными политиками и негативными последствиями для здоровья ЛГБТК+ молодежи, но это первое исследование, которое доказало причинно-следственную связь», — заявила д-р Ронита Натх, соавтор и вице-президент по исследованиям в The Trevor Project, ведущей организации США, занимающейся оказанием кризисной помощи и профилактикой самоубийств среди ЛГБТК+ молодежи.

Исследователи считают, что антитрансгендерные законы могут способствовать более широкой общественной отверженности их идентичностей, подразумевая, что их идентичности и тела не являются действительными и заслуживающими защиты.

Хотя исследователи не утверждают, что антитрансгендерные законы сами по себе вызывают попытки самоубийства, они считают, что они способствуют стрессу и тревоге, которые хорошо известны как факторы риска самоубийства. Самоубийство является одной из основных причин смерти среди подростков в Соединенных Штатах.

«Законы, ограничивающие доступ к гендерно-конформным туалетам, прекращающие участие в спорте в соответствии с гендером, могут привести к восприятию отверженности, социальной изоляции, травле», — пояснила д-р Натх.

Законы, ограничивающие доступ к гендерно-конформной медицинской помощи, были shown to повышать риск самоубийства, в то время как исследования показывают, что доступ к такой помощи приводит к улучшению психического здоровья, в том числе к снижению риска самоубийства.

Ограничения на изменение идентификационных документов в соответствии с настоящим гендером могут привести к снижению доступа к жизненно важным ресурсам и увеличению возможностей для дискриминации и травли в общественных местах, таких как аэропорты и избирательные участки.

«Антитрансгендерные законы могут действительно служить источником увеличения стресса меньшинств, что приводит к увеличению риска самоубийства или других проблем с психическим здоровьем», — прокомментировала д-р Натх.

«Речь идет о реальных жизнях молодых людей», — добавила она. «Трансгендерные и небинарные individuals — это члены семьи, друзья, соседи, и они заслуживают гораздо большего, чем это».

Исследования неоднократно показывали, что трансгендерные и небинарные individuals имеют более высокие показатели попыток самоубийства. Согласно исследованиям, политики, подтверждающие ЛГБТК+ сообщество, значительно снижают показатели попыток самоубийства.

Ранее проводимые исследования также выявили связь между политиками на уровне штатов и негативными последствиями для психического здоровья. В августе более мелкое исследование почти 800 трансгендерных взрослых в Вашингтоне показало, что те, кто обеспокоен возможной эрозией прав, подвергаются гораздо более высокому риску депрессии и тревоги.

Это новое исследование представляет собой значительный рубеж в установлении вредного воздействия ограничительных антитрансгендерных законов.

«Это исследование представляет собой очевидный прогресс в документировании вреда таких ограничительных политик», — сказал д-р Алекс Киурохлиан, клинический психиатр Гарвардской медицинской школы и профессор, а также директор отдела образования и обучения в Институте Фенуэй, поддерживающем сексуальные и гендерные меньшинства.

Профессионалы в области психического здоровья давно ожидали, что антитрансгендерное законодательство окажет значительные негативные последствия, в частности, для молодых людей, сказал д-р Киурохлиан, который не был вовлечен в новый анализ.

«Эти законы стремятся фактически стереть трансгендерных и небинарных individuals из общества. Если штат, в котором вы живете, принимает законодательство, ограничивающее ваши основные права и свободы, в том числе доступ к необходимой, научно обоснованной помощи, это существенно подрывает у молодого человека чувство надежды на будущее. Неудивительно, что такие законы приводят к ассоциации с рисками попыток самоубийства».

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