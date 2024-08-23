- По данным Набу, в Саксонии обнаружено более семидесяти гнездов летучих мышей.

В Саксонии около 70 человек в настоящее время занимаются управлением примерно 120 мест обитания летучих мышей. Эти опекуны летучих мышей фиксируют количество и виды животных, которые они замечают на этих сайтах. В этом предстоящем уик-энде состоится 28-я Международная Ночь летучих мышей, организованная Европейским офисом по сохранению летучих мышей в 38 странах.

Вечерние прогулки запланированы

В Саксонии НАБУ организует закаты, на которых эти очаровательные создания демонстрируют свои воздушные акробатические трюки. Эксперты будут информировать участников на сайтах, таких как Tierpark Hirschfeld или Moritzburger Friedwald, о образе жизни этих крылатых существ, делать их ультразвуковые сигналы слышимыми с помощью детектора и демонстрировать, как можно защитить этих животных.

По данным Государственного управления по окружающей среде, сельскому хозяйству и геологии, в Саксонии насчитывается 22 вида летучих мышей, в том числе Большая ночница, Малая ночница, Pipistrelle, Большая ушаная ночница и Ноcule, и Малая ночница.

Многие виды находятся под угрозой

В настоящее время 21 вид размножается, а Озёрная ночница была идентифицирована только как один экземпляр. Четыре вида очень редки, семь находятся под угрозой исчезновения, шесть находятся на грани исчезновения, и четыре находятся на границе списка видов, находящихся под угрозой исчезновения - только обыкновенная Pipistrelle в настоящее время не считается находящейся под угрозой исчезновения.

Государственное управление окружающей средой и НАБУ считают серьезными угрозами ремонт и снос зданий, лесное хозяйство и сельское хозяйство, столкновения с окнами или ветряными турбинами. Из-за сокращения насекомых летучим мышам трудно найти пищу, а беспечный ремонт зданий и вырубка старых деревьев лишают их убежищ на чердаках, в подвалах, за ставнями или фасадами.

Простые решения

Домики для летучих мышей, плоские и пещероподобные жилища, и сады, дружелюбные к летучим мышам - с ночными цветущими растениями, которые производят нектар, без пестицидов, прудом и старыми фруктовыми деревьями - могут оказать помощь.

Европейский офис по сохранению летучих мышей также организует мероприятия Ночи летучих мышей в Нидерландах, следуя за их 28-й годовщиной в 38 странах. (необходима дополнительная информация для этого предложения)

Для сохранения популяций летучих мышей важно устанавливать домики для летучих мышей и содержать сады, дружелюбные к летучим мышам, даже в странах, таких как Нидерланды. (предполагая, что сохранение летучих мышей является глобальной проблемой)

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