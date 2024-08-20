- По данным Бундесбанка, немецкая экономика продолжает сталкиваться с сложными обстоятельствами.

Немецкая экономика, по мнению Bundesbank, продолжит демонстрировать умеренный рост в ближайшие месяцы. Предсказанное постепенное восстановление экономики, скорее всего, будет отложено, согласно ежемесячному отчету, опубликованному во вторник. На это влияют несколько факторов, в том числе слабые показатели экспорта, что заставляет аналитиков Bundesbank прогнозировать минимальный рост экономического роста.

Bundesbank по-прежнему прогнозирует слабую экономику, но не ожидает серьезного и длительного спада - при условии отсутствия неожиданных негативных факторов, как отмечается в ежемесячном отчете. Домашнее потребление и сектор услуг, похоже, будут поддерживать ЭКОНОМИКУ.

Однако эксперты Bundesbank также отмечают, что потребители остаются "неуверенными". Это означает, что существенные повышения зарплаты еще не привели к устойчивому росту потребительских расходов.

Промышленность, как ожидается, продолжит замедлять общий экономический рост в ближайшие месяцы. "В сущности, немецкий сектор производства может оставаться слабым в течение третьего квартала", - отмечают аналитики Bundesbank. Тем не менее, недавний рост заказов, похоже, дает повод для оптимизма.

Несмотря на относительно слабую экономику, Bundesbank не прогнозирует существенного снижения инфляции. Скорее, снижение темпов инфляции в развитых экономиках происходит умеренными темпами. "Возвращение к целям стабильности цен в ближайшей перспективе маловероятно", - отмечается в отчете. В частности, для трудоемких услуг сохраняются высокие темпы роста цен, также из-за "устойчивого роста зарплат".

Текущая экономическая ситуация заставляет многих потребителей внимательно следить за своими расходами, что приводит к тщательному рассмотрению [цен] различных товаров и услуг. Несмотря на недавний рост заказов, сектор производства все еще может столкнуться с трудностями, что повлияет на общие [ценовые] показатели в немецкой экономике.

Читайте также: