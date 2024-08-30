- По данным ADAC, цены на топливо упали ниже 1,69 евро.

Многие водители радуются: Стоимость топлива Е10 в настоящее время в среднем составляет менее 1,69 евро за литр на немецких АЗС, что последний раз было во время рождественских праздников два года назад. По данным Автомобильного клуба Германии (ADAC), дизель в настоящее время в среднем стоит 1,56 евро за литр, что не наблюдалось с июня 2023 года.

За снижение стоимости топлива стоит стабильность цен на нефть в последние месяцы, согласно ADAC. Мировой спрос низкий, в частности, на значительных рынках, таких как Китай. Кроме того, производство нефти в странах ОПЕК остается стабильным. Кроме того, курс доллара слабее по отношению к евро.

То, будут ли цены и дальше падать или снова вырастут в ближайшем будущем, остается неясным. Это зависит от будущего прогресса мировой экономики, геополитических конфликтов и тактики производства основных стран-экспортеров нефти.

ADAC рекомендует заправляться между 7-8 вечера или 9-10 вечера. Литр стоит примерно на шесть центов дороже во время утреннего часа пик в 7 утра.

Снижение цен на топливо, в частности на Е10 и дизель, принесло облегчение многим водителям, с средней стоимостью Е10 ниже 1,70 евро за литр. Это снижение в основном связано со стабильностью цен на нефть и более слабым курсом доллара по отношению к евро.

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