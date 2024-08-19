- По данным ADAC, ожидается оживленный уик-энд.

Внимание водителям: После отпуска в некоторых федеральных землях наблюдается значительный рост числа путешественников. Школы в Гессене и Рейнланд-Пфальце возобновляют занятия на следующей неделе, что приведет к многочисленным поездкам на родину в этот уик-энд. Несмотря на это, ожидается снижение трафика в южном направлении.

По данным дорожной ассоциации, ожидаются пробки на дорогах, ведущих к и от Северного и Балтийского морей. Наиболее загруженными автострадами, по-видимому, будут A1 Любек - Дортмунд, A3 Пассау - Франкфурт и A7 Ганновер - Фюссен/Ройтте. Кроме того, ожидаются пробки на дорогах в городских районах Мюнхена, Берлина и Гамбурга.

Как всегда, терпение - ключ к успешному путешествию в Альпийских регионах, особенно на перевалах Тауэрн, Фернпасс, Иннталь, Бреннер, Пирн, Караванкен и Готтард. Путешественникам следует ожидать пробок на дорогах, ведущих в Скандинавию, Польшу, Италию и Нидерланды.

Избегайте Арльберга в Австрии. Строительство туннеля Арльберг привело к его закрытию, а дорога через перевал Арльберг закрыта из-за оползня. Для более комфортной поездки рекомендуется отправляться в путь в будние дни.

Несмотря на ожидаемый рост числа путешественников в различных регионах, жители Гессена могут обнаружить меньшую загруженность дорог из-за возобновления занятий в школах Гессена и Рейнланд-Пфальца. Тем не менее, будьте внимательны, так как дороги, ведущие в другие направления, например, A3 Пассау - Франкфурт, по-прежнему могут быть сильно загружены.

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