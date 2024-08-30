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Пловчик из Германии, Ветекам, завоевал первую медаль на соревнованиях по плаванию.

Мужское парное настольное теннисное двоеборье боролось за желанную золотую медаль. Подходящий полуфинал не является прогулкой для робких. Пловцы также поют, благодаря 18-летнему вундеркинду.

 and  Carmen Simpson
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- Пловчик из Германии, Ветекам, завоевал первую медаль на соревнованиях по плаванию.

Триумф и ликование немецких пловцов в Южной арене Парижа. Начинающий пловец Морис Ветекан принес первую медаль немецкой команде в бассейне La Défense Arena, заняв третье место в заплыве на 100 метров брассом. "Невероятно! Неописуемое чувство", - воскликнул он.

Валентин Баус и Томас Шмидбергер гарантировали минимум серебряную медаль, пробившись в финал в мужском doubles. В напряженном матче они обыграли Абдуллу Озтурка и Несима Турана из Турции со счетом 3:2, установив золотой финал на субботу (14:00 по центральноевропейскому времени).

Шмидбергер, парализованный от пояса вниз, отразился: "Еще один напряженный матч, не могу жаловаться". Как и в предыдущем раунде, дуэту понадобилось пять сетов, чтобы одержать победу. Национальный тренер Циглер рассмеялся: "Они пытаются меня разозлить или, возможно, развлечь публику. Оба подхода срабатывают".

К сожалению, Томас Брюхле и Сандра Миколашек упустили возможность завоевать медаль, уступив Таиланду в четвертьфинале со счетом 2:3.

День закончился без медалей для Таньи Шольц и Верены Шотт. Шотт удалось улучшить свое время на шесть секунд, заняв седьмое место в заплыве на 200 метров в личном многоборье. "Я тот человек, который улучшается по ходу соревнований", - заявила 35-летняя спортсменка, чья подготовка была нарушена серьезным респираторным заболеванием. У нее еще есть шансы отличиться.

Шольц, с другой стороны, не смогла улучшить свои результаты и была вынуждена соревноваться в другой категории из-за отсутствия конкуренции в своей. "Нет соревнований в более мелких стартовых классах. Больше включения необходимо, чтобы все могли соревноваться", - поделилась она.

Неудачный старт

Дебют женской баскетбольной команды на колясках тоже был разочаровывающим, Германия не имела шансов против США, проиграв со счетом 44:73 (20:41). 24-летняя Лиза Бергенталь призналась: "Возможно, это не был наш день, но у нас бывали дни и похуже. Мы уверены, что сможем показать лучшее в следующем матче".

Тем не менее, команда сидячего волейбола начала более многообещающе, победив Бразилию со счетом 3:0. Национальный тренер Герцог прокомментировал: "Я не ожидал этого. Сегодня мы сыграли на своем уровне. Это была заслуженная победа".

Германия также добилась успеха в соревнованиях по плаванию, спортсмены завоевали несколько медалей. Кроме бронзы Мориса Ветекана в заплыве на 100 метров брассом, немецкая команда по плаванию также обеспечила себе место в финале мужской эстафеты 4x100м вольным стилем, что гарантирует реальную возможность завоевать медаль в этом виде.

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