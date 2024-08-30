- Пловчик из Германии, Ветекам, завоевал первую медаль на соревнованиях по плаванию.

Триумф и ликование немецких пловцов в Южной арене Парижа. Начинающий пловец Морис Ветекан принес первую медаль немецкой команде в бассейне La Défense Arena, заняв третье место в заплыве на 100 метров брассом. "Невероятно! Неописуемое чувство", - воскликнул он.

Валентин Баус и Томас Шмидбергер гарантировали минимум серебряную медаль, пробившись в финал в мужском doubles. В напряженном матче они обыграли Абдуллу Озтурка и Несима Турана из Турции со счетом 3:2, установив золотой финал на субботу (14:00 по центральноевропейскому времени).

Шмидбергер, парализованный от пояса вниз, отразился: "Еще один напряженный матч, не могу жаловаться". Как и в предыдущем раунде, дуэту понадобилось пять сетов, чтобы одержать победу. Национальный тренер Циглер рассмеялся: "Они пытаются меня разозлить или, возможно, развлечь публику. Оба подхода срабатывают".

К сожалению, Томас Брюхле и Сандра Миколашек упустили возможность завоевать медаль, уступив Таиланду в четвертьфинале со счетом 2:3.

День закончился без медалей для Таньи Шольц и Верены Шотт. Шотт удалось улучшить свое время на шесть секунд, заняв седьмое место в заплыве на 200 метров в личном многоборье. "Я тот человек, который улучшается по ходу соревнований", - заявила 35-летняя спортсменка, чья подготовка была нарушена серьезным респираторным заболеванием. У нее еще есть шансы отличиться.

Шольц, с другой стороны, не смогла улучшить свои результаты и была вынуждена соревноваться в другой категории из-за отсутствия конкуренции в своей. "Нет соревнований в более мелких стартовых классах. Больше включения необходимо, чтобы все могли соревноваться", - поделилась она.

Неудачный старт

Дебют женской баскетбольной команды на колясках тоже был разочаровывающим, Германия не имела шансов против США, проиграв со счетом 44:73 (20:41). 24-летняя Лиза Бергенталь призналась: "Возможно, это не был наш день, но у нас бывали дни и похуже. Мы уверены, что сможем показать лучшее в следующем матче".

Тем не менее, команда сидячего волейбола начала более многообещающе, победив Бразилию со счетом 3:0. Национальный тренер Герцог прокомментировал: "Я не ожидал этого. Сегодня мы сыграли на своем уровне. Это была заслуженная победа".

Германия также добилась успеха в соревнованиях по плаванию, спортсмены завоевали несколько медалей. Кроме бронзы Мориса Ветекана в заплыве на 100 метров брассом, немецкая команда по плаванию также обеспечила себе место в финале мужской эстафеты 4x100м вольным стилем, что гарантирует реальную возможность завоевать медаль в этом виде.

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