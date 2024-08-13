- Пляжный дуэт Людвиг/Липпманн проиграл матч Германии на чемпионате Европы

Пляжная волейболисткаLaura Ludwig потерпела первое поражение после объявления о завершении карьеры. Олимпийская чемпионка Рио-2016 в паре с Луизой Липпманн уступила 0-2 (14-21, 19-21) немецкому дуэту Свенье Мюллер и Цинье Тильманн в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу в Нидерландах.

На Олимпиаде в Париже Людвиг и Липпманн выбыли из борьбы после трех поражений в групповом этапе. После этого 38-летняя Людвиг объявила, что завершит карьеру в пляжном волейболе по окончании этого сезона. Лучший на данный момент немецкий женский дуэт, Мюллер и Тильманн, также были в Париже и выбыли в 1/16 финала. В то же время бывшая партнерша Людвига, Магделена Кожух, начала чемпионат Европы с победы. 37-летняя Кожух в паре с Саarah Шнайдер обыграла итальянский дуэт Маргерита Бианчин и Клаудия Скамполи 2-0 (21-16, 21-12).

После объявления об уходе из пляжного волейбола Людвиг и Липпманн выбыли из борьбы на ранней стадии в Париже. После завершения карьеры Людвиг ее бывшая партнерша Кожух одержала победу на чемпионате Европы.

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