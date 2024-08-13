Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОбъявление об отставке

Пляжный дуэт Людвиг/Липпманн проиграл матч Германии на чемпионате Европы

Спортсменка Лора Людвиг начинает свой прощальный тур на чемпионате Европы. В матче-открытии она терпит поражение со своей партнершей Луизой Липпманн - против лучшей действующей немецкой женской пары.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Лаура Людвиг и Луиза Липманн проиграли свой первый матч на чемпионате Европы.
Лаура Людвиг и Луиза Липманн проиграли свой первый матч на чемпионате Европы.

- Пляжный дуэт Людвиг/Липпманн проиграл матч Германии на чемпионате Европы

Пляжная волейболисткаLaura Ludwig потерпела первое поражение после объявления о завершении карьеры. Олимпийская чемпионка Рио-2016 в паре с Луизой Липпманн уступила 0-2 (14-21, 19-21) немецкому дуэту Свенье Мюллер и Цинье Тильманн в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу в Нидерландах.

На Олимпиаде в Париже Людвиг и Липпманн выбыли из борьбы после трех поражений в групповом этапе. После этого 38-летняя Людвиг объявила, что завершит карьеру в пляжном волейболе по окончании этого сезона. Лучший на данный момент немецкий женский дуэт, Мюллер и Тильманн, также были в Париже и выбыли в 1/16 финала. В то же время бывшая партнерша Людвига, Магделена Кожух, начала чемпионат Европы с победы. 37-летняя Кожух в паре с Саarah Шнайдер обыграла итальянский дуэт Маргерита Бианчин и Клаудия Скамполи 2-0 (21-16, 21-12).

После объявления об уходе из пляжного волейбола Людвиг и Липпманн выбыли из борьбы на ранней стадии в Париже. После завершения карьеры Людвиг ее бывшая партнерша Кожух одержала победу на чемпионате Европы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны
Федеральные земли Германии

Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Федеральные земли Германии

Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
У 14-летнего подростка в Северном Рейне-Вестфалии тяжелое положение - он ввязался в потасовку с...
Федеральные земли Германии

13-летний мальчик наносит вред другим мальчикам, угрожая их жизни.

Подросток 14 лет борется за жизнь в Северном Рейне-Вестфалии после спорной ситуации с другим подростком вечером. Полиция быстро идентифицировала подозреваемого - 13-летнего подростка.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно