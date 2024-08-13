- "Пляж исчез" - испанские береговые линии страдают

Жозеп со слезами на глазах смотрит с променада на пляж в Платжа д'Аро. "В детстве я играл и купался здесь, пляж был в два раза шире, чем сейчас," вспоминает 48-летний учитель и байкер. Газета "La Vanguardia" недавно писала, что Плайя Гран, "большой пляж", который теперь в среднем около 50 метров в ширину, в 1980-х годах был в три раза шире.

Оценки различаются, и нет официальных цифр, но одно ясно в этом популярном морском курорте на Коста-Браве в Каталонии, также любимом иностранцами: пляж медленно, но верно становится все меньше "потихоньку, потихоньку и еще меньше", как выражается давно работающий здесь отельер Альдо.

Это происходит не только в Платжа д'Аро. Феномен "смерти пляжей" наблюдается и в других местах. Эксперты винят прямое строительство вдоль побережья до пляжа. Защитные дюны часто исчезают. Естественно сохранившийся берег просто медленно отступал бы внутрь - что невозможно, если он построен близко к морю.

"Естественно сохранившиеся пляжи могут легко адаптироваться к изменению климата, так как они могут отступать и подниматься с повышением уровня моря", - говорит Франческа Рибас из Университета Политехники Каталонии в Барселоне. Но если пляж не может сдвинуться из-за всего бетона, он исчезает.

Конверсия дюн в променады - большая проблема, объясняет эксперт по динамике побережья. Adaptability пляжей ограничена, и риск наводнений во время штормов значительно возрастает. Дамбы на реках возле побережья, а также строительство спортивных портов и другой инфраструктуры возле побережья также способствуют эрозии.

Печальный прогноз

Пляжи также исчезают в других прибрежных регионах, таких как Калифорния и Флорида, Турция, Бразилия и Золотой берег Австралии. Одним из факторов является изменение климата. При условиях изменения климата и роста уровня моря "половина мировых песчаных пляжей может исчезнуть к концу века", согласно исследованию, опубликованному в журнале "Nature Climate Change".

Город Барселона оценивает, что теряет 30 000 кубических метров песка каждый год, более чем десять процентов своего общего количества. Рибас, информированная своей работой, также удивлена, как пляжный отдыхающий: "Меня несколько лет назад очень удивило масштабное отступление некоторых пляжей в дельте Льобрегат к югу от Барселоны, которые ранее не имели проблем с эрозией".

Есть научные исследования, которые подчеркивают severity проблемы числами. Рибас цитирует международные исследования, которые оценивают, что примерно 25 процентов пляжей во всем мире были affected хронической эрозией между 1984 и 2015 годами на основе оценок с помощью спутниковых снимков.

Институт картографии и геологии Каталонии (ICGC) обнаружил, что в этом регионе даже 65 процентов всех зарегистрированных пляжей (319 из общего числа 489) сократились между 1956 и 2019 годами.

Одним из самых примечательных случаев является Монтгат, который потерял 90 процентов своего песка, согласно экологической организации Greenpeace. С июля 2023 года общая площадь пляжа уменьшилась с 25 000 до 6400 квадратных метров, согласно официальным данным. Весной ситуация была настолько критической после сильного шторма, что город возле Барселоны даже considers отмену летнего сезона. "У нас едва хватило места, чтобы поставить спасательный стул", - сказал Татьяна Гонсалес, советник городского совета по окружающей среде, газете "El Periódico".

Между тем, есть некоторое улучшение. Пляж, который был около 50 метров в ширину десять лет назад и практически исчез в начале года, теперь, по крайней мере, полоса около двух метров в ширину. Но мэр Андреу Абсил не находит утешения в этом: "Нам пришлось закрыть все пляжные бары". Яиза Кастро, которая переехала сюда в 2023 году, тоже не празднует. "Меня продали 'апартаменты с видом на пляж', и они не продержались и года", - жалуется она в "El Periódico". "Пляж исчез, но, к счастью, вид на море все еще есть".

Последствия исчезновения пляжа многообразны - для природы, людей и экономики. Эрозия побережья имеет тревожные последствия, не только для Яизы Кастро. Почти везде в Испании и Каталонии туризм является основным источником дохода, и он сильно зависит от пляжей. Рибас также указывает на угрозу "очень ценным экосистемам". И: "Пляжи - лучшая возможная защита для городов за ними, так как они поглощают энергию волн. Если нет пляжа, штормы имеют гораздо более разрушительный эффект", - говорит она.

В Каталонии и других пораженных прибрежных регионах Испании все больше людей не хотят бездейственно наблюдать за потерей пляжей. Проводятся мероприятия по повышению осведомленности и протесты. Например, в Валенсии недавно была сформирована цепочка из людей длиной в километр, чтобы потребовать мер. В Каталонии была представлена открытая театральная постановка организацией SOS Costa Brava в Калелья-де-Палафружель возле Платжа д'Аро об экологических последствиях безудержного строительства.

В Рибас замечает, что не только в Испании, но и "во всем мире происходит смена парадигмы". В Испании ужесточены строительные нормы во многих местах, и закон о побережье стал строже. Владельцы недвижимости боятся возможных экспроприаций. Тем не менее, строительный бум не останавливается, и часто происходят незаконные стройки. Кроме роскошных апартаментов, вдоль побережья строятся большие музеи, как в Бильбао. SOS Costa Brava также борется в суде против запланированного расширения марины в Platja d'Aro и других проектов строительства отельных комплексов и многочисленных жилых поселков вдоль популярного курортного региона.

Пау Бош, вице-президент этой ассоциации более 25 экологических групп, подчеркивает в интервью немецкому агентству новостей, что упорная борьба того стоит. Уже есть успехи. "Благодаря нашим усилиям, например, был утвержден городской генеральный план побережья в Каталонии для защиты различных природных районов, которые должны были быть уничтожены". Однако все еще планируется построить в общей сложности 40 000 новых апартаментов и отельных комплексов в 22 муниципалитетах Коста-Брава, "что окажет очень отрицательное влияние на побережье и море".

Министерство окружающей среды левого правительства в Мадриде, в основном ответственное за защиту побережья, следит за десятками проектов с общими инвестициями около 250 миллионов евро. Однако эти планы часто блокируются или задерживаются региональными властями из-за страха финансовых потерь. "Напряжение между развитием туризма и защитой побережья очевидно", - анализирует "La Vanguardia".

В чем решение? Пока попытки дорогостоящих и неэкологичных методов восполнения песка, даже с импортом из Сахары, критиковались экологами как "заплатки", они должны быть значительно сокращены в Испании из-за глобальной нехватки песка. Строительство защитных сооружений, таких как волнорезы, часто давало лишь кратковременную помощь и sometimes даже было контрпродуктивным.

Непопулярные меры необходимы

Рибас видит только одно реальное решение: "Мы должны вернуть морю то, что у нас украли". Волшебное слово - реnaturalization. "Нужно восстановить первоначальные дюнные системы и, если необходимо, перестроить и перенести променады подальше от берега, даже если эти меры могут быть непопулярными", - требует она.

В этом году два муниципалитета в Каталонии подают хороший пример: Vila-seca и Calafell планируют перенести променады подальше от побережья, среди прочего.

Майорка также сталкивается с этой проблемой и имеет муниципалитеты, которые внедряют решения. В популярном немецком туристическом месте Cala Millor на восточной стороне острова есть проект "Life Adapt" по сохранению пляжа. "Решения, которые ищутся, ориентированы на природу, и включают в себя демонтаж пляжной променады, среди прочего.

Проблема эрозии пляжей не ограничивается Platja d'Aro, так как пляжи в других прибрежных регионах, таких как Золотой берег Австралии, также испытывают это явление. По словам Франчески Рибас, эксперта по динамике побережья из Университета Политехнической Каталонии в Барселоне, это частично происходит из-за преобразования дюн в променады, что ограничивает приспособляемость пляжей и увеличивает риск наводнений во время штормов.

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