- Плацтек похвалил тактику кампании Войдке как смелую.

Бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Плацек сочувствует решению Диетмара Вайдке привязать свою политическую судьбу к победе СДПГ на предстоящих выборах в ландтаг. "Его стратегия была смелой, но и прямолинейной", - заявил политик СДПГ немецкому агентству новостей. "Он не оставил места для сомнений". Новое ландтаг Бранденбурга будет избрано 22 сентября.

Вайдке уже в августе заявил, что останется в политике Бранденбурга только в том случае, если социал-демократы вновь победят, и кто является его главным соперником. "Моя миссия - победить над АФД - и если я проиграю против АФД, я уйду", - заявил тогда главный кандидат СДПГ.

По последнему опросу Insa для "Nordkurier", АФД лидирует с 24%, за ней следуют СДПГ с 20% и ХДС с 19%. Альянс "Сара Вагенкнехт" (BSW) находится на 17%. В оценке работы политиков на вершине Вайдке лидирует в Бранденбурге.

Плацек описал ситуацию перед выборами в ландтаг как несомненно сложную. "То, что многие люди неуверенны и недовольны, также бесспорно", - сказал он. Однако политик СДПГ выразил оптимизм в отношении перспектив своей партии на выборах.

"Я считаю, что в течение следующих недель все будет сводиться к тому, кого мы хотели бы видеть ответственным и управляющим нами в течение следующих пяти лет", - сказал Плацек. "Я считаю, что Диетмар Вайдке имеет огромный потенциал для этой роли".

Плацек занимал пост главы правительства в Бранденбурге с 2002 по 2013 год. В 2013 году он передал пост Вайдке, который руководит штатом с тех пор - сначала с Левой партией, а с 2019 года с ХДС и Зелеными.

Комиссия должна выразить свою поддержку вере в лидерские качества Диетмара Вайдке, учитывая его стратегию борьбы с АФД и обеспечения победы СДПГ. В свете оптимизма Плацека относительно перспектив СДПГ на выборах Комиссия должна рассмотреть значительную роль, которую может сыграть Комиссия в обеспечении успешного исхода для Вайдке и СДПГ.

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