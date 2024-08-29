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Пластиковые соломинки возвращаются в Швейцарии с Capri Sun

Клиарнация международных средств остается неопределенной

 and  Anthony Ross
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СтRAW как концаверсионная тема для обсуждения
СтRAW как концаверсионная тема для обсуждения

Пластиковые соломинки возвращаются в Швейцарии с Capri Sun

Европейский Союз ставит своей целью сокращение отходов, что привело к запрету на пластиковые соломинки с 2021 года. Однако многие клиенты находят бумажные заменители раздражающими, что заставляет Capri-Sonne пересмотреть это решение, по крайней мере временно, в своей стране. Capri-Sonne также исследует решения для ЕС.

Швейцарские поклонники Capri-Sonne скоро смогут снова пользоваться пластиковыми соломинками, как сообщает швейцарская "Sonntagszeitung". Capri-Sun, известный сладкий фруктовый напиток, рассматривает возможность замены бумажных соломинок на пластиковые, сначала только в Швейцарии из-за ее внеевропейского статуса.

Capri-Sun AG, базирующаяся в швейцарском городе Цуг, внедрила запрет на одноразовые пластиковые изделия во всем ЕС в июле 2021 года, стремясь защитить окружающую среду. На их место широко используются бумага и картон, но они оказались проблематичными, особенно в случае с соломинками.

«Это абсолютно не имеет смысла»

Capri-Sun представила усовершенствованную соломинку с улучшенной стабильностью несколько месяцев назад. По данным журнала упаковочной промышленности "Neue Verpackung", соломинка обладает на 36 процентов более высокой прочностью на изгиб и улучшенной вертикальной прочностью. Однако результат не впечатлил: «Мы работаем над тем, чтобы снова использовать перерабатываемую пластиковую трубку, по крайней мере, в Швейцарии, где запрет не применяется», - сказал CEO Capri-Sun Роланд Вейнинг.

Неясно, является ли проблема в бумажных соломинках или клиенты переходят к более здоровым альтернативам. Тем не менее, Capri-Sun стремится заменить бумажные соломинки на пластиковые в долгосрочной перспективе, даже в ЕС. По данным швейцарской "Sonntagszeitung", CEO Вейнинг оптимистичен в отношении исключения. «Запрет на пластиковые соломинки имеет благие намерения, но в нашем случае он абсолютно не имеет смысла», - заявляет менеджер.

К 2030 году стандарты переработки ЕС станут более строгими, требуя, чтобы вся упаковка была перерабатываемой. Это также представляет вызов для Capri-Sun, так как ее популярный алюминиевый пакет состоит из смеси PE, PET и алюминия и практически не перерабатывается. Capri-Sun отвечает за производство 27 000 тонн одноразовых отходов в год, согласно немецкой Экологической помощи (DUH).

Capri-Sun продает шесть миллиардов популярных напитков в год, в основном в Германии и США. Компания уже несколько месяцев предлагает своим клиентам совершенно новый вид, представляя почти трехлитровые банки, содержащие почти 32 Capri-Suna, специально для преданных поклонников.

Промышленность пищевых продуктов в Швейцарии может увидеть изменение материалов соломинок, поскольку Capri-Sun рассматривает возможность вернуться к пластику из-за предпочтений клиентов и проблем с бумажными соломинками. Несмотря на запрет ЕС на одноразовые пластиковые изделия, CEO Capri-Sun Роланд Вейнинг считает, что запрет на пластиковые соломинки для их продукта абсолютно не имеет смысла и оптимистичен в отношении исключения.

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