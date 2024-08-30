- Планы парковки для производства электроэнергии в парковочных гаражах

Парк развлечений Шайнлайн вблизи Бад-Вёришенхофена вскоре сможет удовлетворить значительную часть своих энергетических потребностей после 25 лет благодаря строительству примерно 2150 солнечных автопарковок. По оценкам компании, установка на парковке для посетителей может обеспечивать электроэнергией около 3800 домохозяйств, хотя основным потребителем солнечной энергии будет сам парк Шайнлайн.

Широко известный парк развлечений отмечает свой 25-й юбилей в эту пятницу с участием премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (ХСС). В июне состоялось общественное празднование этого события.

Парк Шайнлайн хорошо известен даже тем, кто не посещает парки развлечений. Его расположение вдоль автомагистрали А96 (Мюнхен-Линдау) гарантирует, что его видят многие водители, а искатели острых ощущений вращаются высоко в воздухе на его аттракционах.

Для посетителей это захватывающее зрелище

Четыре года назад началась работа самого высокого в мире полёта на карусели, высотой 150 метров. Эта семейная компания управляет каруселью, которая отправляет сиденья вращаться примерно на 100 метров вверх. Карусель работает под названием «Алльгой Флайер». Другие предложения парка также поднимаются высоко, например, «Скай Шот», который запускает храбрых в воздух в виде шара, поднимаясь на высоту 90 метров. Парк Шайнлайн гордо называет себя крупнейшим парком развлечений в Баварии, хотя ему приходится конкурировать с немецким Леголендом в Гюнцбурге в Швабии.

После затишья во время пандемии парки развлечений и отдыха в Германии вновь обрели популярность, согласно данным отрасли. В осени 2023 года Ассоциация немецких парков развлечений и предприятий отдыха сообщила, что около 120 компаний, занимающихся отдыхом, сообщили о более чем 50 миллионах посетителей в сезон после пандемии.

Солнечные панели, установленные на парковке для посетителей парка Шайнлайн, должны поставлять электроэнергию другим объектам парка по мере необходимости. Несмотря на известность своими захватывающими аттракционами, такими как «Алльгой Флайер» и «Скай Шот», парк Шайнлайн также уделяет внимание устойчивым практикам, таким как экономия энергии.

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