- Планируемый семинар по экономии затрат на заводе Volkswagen в Цвикау

После объявления строгого плана реорганизации для группы VW, на четверг запланировано исключительное собрание на заводе в Цвикау. Источники сообщают, что на встрече будет присутствовать глава бренда VW Томас Шэфер. Однако его прием в Саксонии, возможно, не будет теплым из-за потенциальных столкновений, предсказанных представителями профсоюзов. "Если рабочие не выразят своего недовольства сейчас, то когда же?"

Ранее в этом году крупнейший автопроизводитель Европы объявил о намерении ужесточить бюджет для основного бренда VW в ответ на ухудшающиеся экономические условия. Возможность закрытия заводов в Германии и сокращения рабочих мест больше не кажется маловероятной.

Однако влияние этих сокращений на Саксонию пока неясно. Саксония является домом для трех заводов VW: прозрачный завод в Дрездене, двигательный завод в Хемнице и завод по производству e-Golf в Цвикау, которые в совокупности обеспечивают работой около 11 000 человек.

Группа VW рассматривает возможность реструктуризации, в том числе возможные изменения в производстве автомобилей на своих немецких заводах. Это может существенно повлиять на рабочих на заводе по производству e-Golf в Цвикау, одном из трех заводов VW в Саксонии.

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