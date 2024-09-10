- Планируемое срыв на Франкфуртском кресте из-за продолжающихся строительных проектов

В ближайшие два уик-энда водители могут столкнуться с нарушениями движения на перекрестке в Франкфурте. Как сообщило Autobahn GmbH, соединительная дорога с A3 (в направлении Вюрцбурга) на A5 (в направлении Касселя) будет закрыта для проведения ремонтных работ в эти выходные. Закрытие начнется в пятницу, 13 сентября, в 22:00 и продлится до понедельника, 16 сентября, в 5:00. Аналогичные работы будут проводиться с пятницы, 20 сентября, в 22:00 до понедельника, 23 сентября, в 5:00.

В это время движение будет перенаправлено через interchange Zeppelinheim на A5 и перекресток Offenbach. Водителям рекомендуется учитывать дополнительное время в пути и следить за актуальными данными о дорожном движении.

При движении по A5 в направлении Касселя водители могут столкнуться с задержками из-за ремонтных работ в Гессене. Закрытие соединительной дороги с A3 на A5, служащей Гессену, продлится с 13 по 16 сентября и с 20 по 23 сентября.

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