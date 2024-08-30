- Питер Мэйфэй празднует свой 75-й день рождения

Вероятно, знаменитый музыкант Петер Маффай мог бы продолжить свою карьеру так же, как делал это в прошлые десятилетия: выпуская альбом каждые несколько лет и отправляясь в гастроли по стадионам с аншлагами так же часто. Группы вроде The Rolling Stones, для которых он выступал в начале '80-х, доказывают, что быть рок-звездой можно и в преклонном возрасте. Однако Маффай, который сегодня отмечает 75-летие, имеет другие планы.

Об этом он сообщил своим фанатам в начале прощального тура "Alles hat seine Zeit" в Ростоке в июне: "Я не собираюсь уходить на покой". И добавил: "У меня достаточно задач, которые меня вдохновляют". В этом нет никаких сомнений.

За более чем 50-летнюю карьеру Маффай всегда удивлял своих поклонников. Он экспериментировал с мировой музыкой и рэпом, превратил сказку в хит с "Табалугой", а также успешно снялся в нескольких фильмах, в том числе "Джокер" Петра Пацака.

Но самым значительным музыкальным достижением Маффай стало изменение своего стиля от шлягерного певца (известного хитом "Du") к рокеру в кожаной куртке в начале '80-х. Несмотря на некоторые трудности - как показали его концерты с Роллинг Стоунз в 1982 году: "Все летело на сцену - даже яйца. Это было шоком. Это было унизительно", - он недавно вспоминал в подкасте Playboy "После полуночи".

Другой musician мог бы сдаться после таких травмирующих сценических опытов или вернуться к безопасным шлягерным песням, таким как "Und es war Sommer" или "Über sieben Brücken musst du gehen". Не Маффай. "Это только укрепило мою решимость", - сказал он агентству dpa.

Его карьера, отмеченная стойкостью и граничащим упрямством, принесла ему 20 номер один альбомов, сделав его Германией самым успешным поп-музыкантом, множество наград, миллионы зрителей концертов и более 50 миллионов проданных записей.

Помимо музыкальной карьеры, артист, родившийся в Румынии и живущий в Германии с 1963 года, занимается различными благотворительными проектами. Он участвует в движении за мир, является официальным послом "Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung", выступает против расизма и за толерантность, и через свою "Табалуга фонд" поддерживает социально незащищенных, травмированных или серьезно больных детей и молодых людей.

Маффай, женатый на учительнице и музыканте Хендрикье Балсмейер с 2022 года, также является семейным человеком. Он играет с одними и теми же музыкантами уже почти 50 лет, и когда его спросили о том, чтобы быть лидером группы, он однажды сказал dpa: "Я строг. И упрям. Демократия здесь не работает - и в конце концов, это мое лицо на афише".

Теперь, когда Маффай уходит со сцены больших концертов, эстафета переходит к следующему. Его 20-летний сын Ярис уже следует по его стопам. Он присоединился к группе на прощальном туре и исполнил свою собственную песню "Abenteuer".

Петер Маффай не собирается покидать сцену в ближайшее время, даже если он теперь говорит, что не хочет пропустить момент, когда увидит, как растет его маленькая дочь - музыка, скорее всего, будет держать его здесь. Даже в 75 лет.

Веб-сайт Петера Маффайя.

Несмотря на уход со сцены больших концертов, любовь Петера Маффайя к музыке не угасает. Он упомянул, что музыка, возможно, все еще будет держать его здесь, предполагая возможное дальнейшее участие в индустрии.

За свою карьеру Петер Маффай сотрудничал с различными музыкантами, в том числе выступал на разогреве у The Rolling Stones в начале '80-х, и его сын Ярис теперь следует по его стопам, выступая на прощальном туре.

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