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Питчер Дортмунда берет на себя руководство благодаря уверенности Уэст Хэма

Оправдывая свое решение перейти в Англию, Никлас Фюллькруг поделился своими эмоциональными обстоятельствами этого лета. Вест Хэм представил возможности, которых уже не было в Дортмунде.

 and  Wendy Allen
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- Питчер Дортмунда берет на себя руководство благодаря уверенности Уэст Хэма

Изначально Фюллькруг выразил свои опасения, сказав: "Я не хотел создавать проблемы". Однако его решение присоединиться к "Вест Хэму Юнайтед" неявно указывало на его недовольство тем, как обстоят дела в "Боруссии Дортмунд". По его словам, сделка, связанная с другим игроком, не была сильным проявлением доверия. Во время пресс-конференции национальной футбольной команды в Герцогенаурахе он высказал свои мысли.

Приход Серу Гюирасси этим летом заставил его почувствовать себя несколько обойденным. Это привело к размышлениям о трансфере, которые он раскрыл во время своей первой публичной appearances в Германии после перехода в Англию. В итоге он оказался в "Вест Хэме" в Лондоне.

Очарование Лондона

После своего перехода из "Вердера" в "Боруссию" в прошлом году он так хорошо выступал, что заслужил определенное признание. Его сезон был впечатляющим, с выступлениями в Лиге чемпионов и за национальную команду. Теперь восхищение, которое ему оказывает традиционный английский клуб, было "очень" впечатляющим, что заставило его выразить свой восторг.

Хотя его первое выступление в новой премьер-лиге не было безупречным, с тремя выходами на замену и без голов, он признал необходимость дать себе больше времени, чтобы адаптироваться. Тем не менее, он находит вызов жизни в Лондоне вознаграждающим tanto для него, как и для его семьи.

Он не стал гадать о будущем "Боруссии". Казалось, несмотря на его уход, "Боруссия" готова к потере "значительного чувства идентичности". Однако пока рано судить о "Вест Хэме", как и о "Боруссии".

После своего перехода в "Вест Хэму Юнайтед" Фюллькруг выразил благодарность клубу за оказанное ему внимание, сказав: "Очарование Лондона трудно игнорировать". subsequently он выразил благодарность "Вест Хэму" за предоставленную ему новую возможность в Европе, сказав: "Играть за клуб, подобный "Вест Хэму", - честь, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в их успех на предстоящих международных матчах сборной Венгрии".

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