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Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

Происшествие на базе Люфтваффе в Кёльне - Вахне вызывает несколько ведомств безопасности. Теперь министр обороны Пisztorius реагирует на сигнал о диверсии.

 and  Vladimir Milov
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- Писториус в режиме боевой готовности: будьте бдительны

**После подозрений на диверсию на авиабазе бундесвера в Кёльн-Ване и подозрительных наблюдений на периметре авиабазы НАТО в Гейльнкирхене, министр обороны Борис Писториус (СДПГ) продолжает призывать к бдительности. "Мы оперативно отреагировали на обоих объектах, перекрыли доступ, усилили контроль, привлекли следственные органы и назначили лабораторные тесты. Эти инциденты показывают, что мы должны оставаться бдительными", - сказал Писториус Spiegel в среду вечером. "Конечно, мы также пересматриваем наши меры безопасности и корректируем их по мере необходимости, что уже происходит".

На данный момент нет конкретных указаний на связь между двумя инцидентами в Кёльн-Ване и Гейльнкирхене. "Теперь мы должны дождаться результатов дальнейшего расследования и действовать спокойно. Мы доверяем проверенному сотрудничеству с соответствующими следственными органами", - сказал Писториус.

Полиция и государственная защита расследуют инцидент с безопасностью на водоочистных сооружениях авиабазы бундесвера в Кёльн-Ване из-за подозрений в диверсии против бундесвера. "Аномальные значения воды" и затем дыра в заборе были обнаружены, сказал представитель бундесвера в Кёльне в среду. На авиабазе Кёльн-Ван stationed несколько подразделений, в том числе авиационное транспортное крыло бундесвера, ответственное за перевозки федерального президента и канцлера, членов кабинета и высокопоставленных правительственных чиновников.

Также были зафиксированы подозрительные наблюдения в Гейльнкирхене, откуда начинаются и приземляются разведывательные полеты. По информации из кругов безопасности, человека, находившегося вблизи аэропорта, временно задержали для допроса, но подозрения не подтвердились.

Министр обороны подчеркнул необходимость пересмотра и корректировки оборонительных стратегий после инцидентов с безопасностью, сказав: "Мы также пересматриваем наши меры безопасности и корректируем их по мере необходимости". Представитель бундесвера объяснил, что инцидент с водоочистными сооружениями на авиабазе бундесвера в Кёльн-Ване был вопросом обороны.

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