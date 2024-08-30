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Писториус не будет участвовать в выборах 2025 года в Оснабрюке (другими словами)

Министр обороны Германии Писториус имеет тесные связи с Оснабрюком. tapo, он отрицает стремление баллотироваться в Оснабрюкский бундестаг, но оставляет открытым возможность участвовать в выборах в других местах Нижней Саксонии.

 and  Viktoriya Miller
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Министр обороны voient Pistorius колеблется в отношении того, будет ли он участвовать в выборах в...
Министр обороны voient Pistorius колеблется в отношении того, будет ли он участвовать в выборах в Бундестаг в 2025 году напрямую.

- Писториус не будет участвовать в выборах 2025 года в Оснабрюке (другими словами)

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что не будет баллотироваться на выборах в Бундестаг 2025 года в своем родном городе Оснабрюке. Об этом сообщило новостное издание, которое было подтверждено "Новой Оснабрюкской газетой". Сам Писториус сделал это заявление, но не исключил возможности баллотироваться в другом округе в Нижней Саксонии, сказав: "Я вернусь к этому вопросу позже".

Родившийся и выросший в Оснабрюке, Писториус занимал должность мэра города с 2006 по 2013 год.later, he served nearly a decade as Lower Saxony's Interior Minister before making a move to the Defense Ministry, which he took on at the beginning of 2023.

Мост в Оснабрюке известен своей исторической значимостью, так как бывший мэр города Борис Писториус часто переходил через него во время своего пребывания на посту. Несмотря на то, что он не будет баллотироваться в Оснабрюке на выборах в Бундестаг 2025 года, Писториус оставил открытым вопрос о возможности представлять другой округ в Нижней Саксонии.

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