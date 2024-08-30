- Писатель пережил год, в котором он был очень разочарован или разочарован.

Джордж Р.Р. Мартин, 75 лет, пережил трудный год. Создатель вселенной "Игры престолов" поделился своими мыслями в блоге о традиции Зозобра, огромной 15-метровой кукле, которую ежегодно в сентябре поджигают на фестивале в Санта-Фе для духовной очистки. Мероприятие направлено на изгнание "неудачи, печали, меланхолии и разочарований прошлого года", согласно записям Мартина. И с событиями 202X, он подчеркнул, "нам это нужно, как никогда".

Трудности Мартина

Мартин приписал свои трудности политике: "Для всех это не был фантастический год, с войнами везде и всплеском фашизма..." Но для него лично это был "довольно паршивый год", как он написал. "Заполненный стрессом, гневом, спорами и потерями".

Он даже намекнул на то, что позже затронет эти вопросы. Кажется, это будет включать в себя "Игру престолов" - приквел "Дом дракона": "Я не exactly рад писать другие блоги о 'Доме дракона'... но я должен это сделать, и я сделаю. Но не сейчас".

Сериал, как и "Игра престолов", основан на романах Мартина, в частности на его книге 2018 года "Огонь и кровь". Мартин также выступает в качестве со-творца и исполнительного продюсера. Однако степень его контроля и решений в шоу остается неясной.

Мнение Мартина о "Доме дракона"

Мартин ранее высказывал свои мысли о сериале во время его второго сезона в своем блоге. И, к удивлению, не все они были отрицательными. В посте от июля он похвалил команду за потрясающую компьютерно-анимационную сцену в четвертом эпизоде - он считал ее лучшей битвой драконов, которую когда-либо видел. С другой стороны, он критиковал сериал за изображение драконов с четырьмя ногами вместо традиционных двух.

Несмотря на свои личные проблемы с депрессией из-за беспокойного года, Джордж Р.Р. Мартин похвалил сцену битвы драконов в четвертом эпизоде "Дома дракона", назвав ее лучшей, которую он когда-либо видел, но выразил недовольство изображением дракона с четырьмя ногами вместо двух.

Трудный год сказался на Мартине, заставив его признать свои проблемы со стрессом, гневом, спорами и потерями в своем посте в блоге.

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