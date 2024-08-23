- Писатель детской литературы советует: ограничьте информацию о войне для молодых читателей

Восемьдесят шестилетняя писательница Урсула Шеффлер, известная своими детскими книгами, такими как "Комиссар Кюгельблиц", была охвачена волной воспоминаний с началом конфликта в Украине в феврале 2022 года. В беседе с Германским пресс-агентством в Гамбурге она вспоминала: "Вдруг я снова стала той девочкой в бомбоубежище. Я снова слышала самолеты, чувствовала пыль и запах дыма". В 1944 году, будучи шестилетней девочкой, она пережила бомбардировку своего родного города Нюрнберг со стороны сил союзников.

Теперь мать троих детей и бабушка троих, Шеффлер продала миллионы книг и аудиокниг. Она подчеркивает важность защиты детей от историй о трагедиях войны. На Лейпцигской книжной ярмарке весной она поговорила с украинским автором, написавшим о войне и ее жертвах. Шеффлер посоветовала: "Пожалуйста, оставьте детям их детство, оно проходит так быстро. И не грузите их болью. Вместо этого дайте им возможность уйти в свои мысли и воображение".

Много лет Шеффлер выступает за грамотность. Она служила послом "Stiftung Lesen" в Майнце и инициировала программу "Башни книг" в 2011 году. За свой вклад она была удостоена медали Бирманна-Ратжен от Ганзейского города Гамбурга в 2018 году.

"Мост книги", "Башни книг" и "Башни историй"

Несмотря на желание поддержать украинского автора, Шеффлер твердо заявила: "Я не буду читать или продвигать такую литературу для детей". Осознавая хрупкость детской невинности, она продолжила: "Им нужно позволять наслаждаться своим миром, полным мечтаний и приключений, а не омрачать его жестокими реалиями войны".

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