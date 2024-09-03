- Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город Пирмазенс рассматривает возможность приостановить прием украинских беженцев, а также ввести запрет на прием беженцев из других стран. Это решение было принято мэром Маркусом Цвиком (ХДС) в связи с продолжающимся ростом числа лиц с статусом беженца, как указано в сообщении города. Целью планируемого запрета на въезд является предотвращение маргинализации и снижение нагрузки на существующие службы и объекты инфраструктуры в регионе города.

Нагрузка ощущается во многих сферах. "Наш социальный отдел и центр занятости больше не могут гарантировать необходимые действия для ускорения интеграции из-за нехватки мощностей", - отмечается. Кроме того, местные начальные и средние школы, а также детские сады работают на пределе своих возможностей. "При текущей ситуации существует значительный риск социальной и общественной изоляции для затронутых беженцев", - подчеркивает город.

Ранее Пирмазенс объявил о приостановке приема украинских беженцев в августе. Однако решение города было основано на неверных данных, как подтвердило Министерство интеграции. Город теперь требует обновленной муниципальной статистики, которая должна быть доступна к концу недели.

"Мэр Маркус Цвик считает, что новые числа встретят требования для приостановки приема", - сообщает город. "Для предотвращения перегрузки общества Пирмазенса приостановка приема должна быть введена как можно скорее". Пострадавшие украинцы будут направлены в ближайший к ним временный приемный центр.

Сообщение города подчеркивает риск общественной изоляции беженцев из-за нагрузки на существующие службы. Чтобы облегчить это, мэр Маркус Цвик рассматривает возможность приостановить прием беженцев из всех стран, а не только украинцев.

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