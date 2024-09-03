Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиБеженец

Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город страдает под натиском беженцев, она предлагает. Соответственно, Пirmasens отстаивает временный запрет на прием украинцев и добивается приостановки дополнительной иммиграции.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.
Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.

- Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город Пирмазенс рассматривает возможность приостановить прием украинских беженцев, а также ввести запрет на прием беженцев из других стран. Это решение было принято мэром Маркусом Цвиком (ХДС) в связи с продолжающимся ростом числа лиц с статусом беженца, как указано в сообщении города. Целью планируемого запрета на въезд является предотвращение маргинализации и снижение нагрузки на существующие службы и объекты инфраструктуры в регионе города.

Нагрузка ощущается во многих сферах. "Наш социальный отдел и центр занятости больше не могут гарантировать необходимые действия для ускорения интеграции из-за нехватки мощностей", - отмечается. Кроме того, местные начальные и средние школы, а также детские сады работают на пределе своих возможностей. "При текущей ситуации существует значительный риск социальной и общественной изоляции для затронутых беженцев", - подчеркивает город.

Ранее Пирмазенс объявил о приостановке приема украинских беженцев в августе. Однако решение города было основано на неверных данных, как подтвердило Министерство интеграции. Город теперь требует обновленной муниципальной статистики, которая должна быть доступна к концу недели.

"Мэр Маркус Цвик считает, что новые числа встретят требования для приостановки приема", - сообщает город. "Для предотвращения перегрузки общества Пирмазенса приостановка приема должна быть введена как можно скорее". Пострадавшие украинцы будут направлены в ближайший к ним временный приемный центр.

Сообщение города подчеркивает риск общественной изоляции беженцев из-за нагрузки на существующие службы. Чтобы облегчить это, мэр Маркус Цвик рассматривает возможность приостановить прием беженцев из всех стран, а не только украинцев.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
На inicialном слушании в Районном суде Франкфурта подсудимый, обвиняемый в убийстве своей супруги,...
Федеральные земли Германии

Судебное разбирательство, связанное со смертельным ножевым поражением женщины.

Заявляют, что человек якобы плохо обращался со своей семьей в течение длительного времени. Его супруга в конечном итоге решила уйти от него, а он,якобы, смертельно ранил ее в присутствии их младенца.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Министр здравоохранения федерального правительства Л majeurshbert планирует усилить...
Федеральные земли Германии

Лаутербах обеспечивает помощь для исключительно специализированных медицинских учреждений

Хотя они могут не соответствовать логике реформы больниц, они значительно способствуют. Министр здравоохранения Лаутерах стремится оказать помощь специализированным healthcareceedadecilities, таким как Евангелическая больница Alsterdorf.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Отказывается сотрудничать с АФД: Роберт Крумбах, председатель BSW в Бранденбурге
Федеральные земли Германии

Лидер БСВ открыт для изучения запрета на АФД.

До предстоящих выборов земель, отделение Brandenburgской земли (БЗС) партии решительно дистанцируется от Альтернативы для Германии (АфД). Лидер земли, Крумбах, высказывает своё мнение по вопросу возможного запрета АfД.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Были выявлены аномалии в бюллетенях по почте в Дрездене, что вызвало расследование предполагаемой...
Политика

Исследование предполагаемого избирательного мошенничества в Саксонии: какое значение имеет этот вопрос?

Анонимные группы вмешивались в избирательные документы во время голосования в Saxony. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют потенциальные случаи манипулирования выборами. Подробнее об отдельных событиях и их частоте.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Правительство намерено завершить свои налоговые стратегии как можно скорее.
Экономика

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей Неожиданное прекращение экологических стимулов привело к снижению продаж электромобилей в Германии. Федеральное правительство, похоже, стремится обратить эту тенденцию вспять и стимулировать продажи. Проблемы у Volkswagen, возможно, также способствовали этому решению. Министр экономики Роберт Хабек объявил о новых налоговых льготах для электромобилей. "Мы

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Певица Адель использует немецкое приветствие "Servus"
Общество

Певица Адель использует немецкое приветствие "Servus"

Певица Адель использует немецкое приветствие "Servus" Аdele поделилась своими мыслями о недавнем выступлении в Мюнхене, через три дня после финального шоу 31 августа. В Instagram она выразила благодарность своим фанатам и назвала это опытом "феноменальным". В посте Adele выразила восхищение публикой Мюнхена: "Святые небеса, Мюнхен,

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно