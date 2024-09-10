- Пирмасенс пока не принимает ни одного беженца из Украины.

Пирмазен не нуждается в приеме дополнительных беженцев из Украины в настоящее время. Министерство интеграции Рейнланд-Пфальца объявило, что город принял около 40% больше человек из Украины, чем может теоретически разместить его население. Превысив этот лимит, министерство выдало директиву, позволяющую Пирмазену отклонять дальнейших украинских беженцев без необходимости специальной процедуры подачи заявки. Тем не менее, ходатайство города об общем запрете на прием беженцев и просителей убежища в настоящее время находится на рассмотрении.

Муниципалитет Пирмазена в настоящее время находится на пределе своей емкости для размещения беженцев из Украины, как было объявлено Министерством интеграции. В связи с этим муниципалитет получил разрешение от министерства отказаться от дополнительных украинских беженцев, учитывая нагрузку на ресурсы и инфраструктуру.

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