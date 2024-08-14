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Пинола возвращается в Нюрнберг как вторая семья

Хавьер Пинола устраивается на новую работу в 1. ФК Нюрнберг. Бывший любимец болельщиков становится ассистентом Мирослава КLOSE. Он также возвращается в Франконию из-за своей жены.

 and  Anthony Ross
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- Пинола возвращается в Нюрнберг как вторая семья

Хавьер Пинола (41), любимец фанатов, сдержал обещание, данное своей жене, вернувшись в «1. FC Нюрнберг». «Этот клуб — мой клуб, и честь снова быть здесь. Девять лет назад я обещал своей жене, что вернусь сюда. Хорошо, что все finally сложилось», — сказал Пинола, который вернулся из «Ривер Плейт» в качестве ассистента тренера Мирослава КLOSE.

«Я всегда говорил, что Нюрнберг — мой второй дом, и я счастлив вернуться», — сказал бывший левый защитник журналистам после своей первой тренировки со второй командой Франконии во вторник.

Пинола сначала «посмотрит вокруг».

Пинола уже полтора года работает ассистентом главного тренера аргентинского топ-клуба «Ривер Плейт» под руководством бывшего защитника «Баварии» Мартина Димичелиса. В Нюрнберге «Пино» стал любимцем фанатов. Он играл за клуб с 2005 по 2015 год и был частью команды, выигравшей Кубок в 2007 году.

«Он был специалистом по обороне и всегда тренировался таким образом на своих предыдущих станциях. Он отлично дополняет нашу группу, теперь это хорошее сочетание. Сейчас он посмотрит вокруг, познакомится со всеми процессами, а затем принесет свой опыт в обороне команде», — сказал КLOSE.

Возвращение Хавьера Пинолы в «1. FC Нюрнберг» привело его на суд чести, где он пытается выполнить обещание, данное своей жене, вернуться в клуб. Мирослав КLOSE, тренер, выразил доверие Пиноле в его оборонительном опыте, заявив, что он «отлично дополняет нашу группу» и внесет свой вклад в команду после того, как ознакомится со всеми процессами клуба.

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