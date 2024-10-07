Pink Floyd передают право собственности на свой музыкальный каталог Sony.

Музыка и бренд Pink Floyd стали легендарными в истории современной музыки, но внутренние разногласия среди членов группы были постоянной проблемой в течение многих лет. Тем не менее, похоже, они сумели преодолеть свои разногласия и вновь получают существенный доход от своей работы.

Согласно отчетам, Pink Floyd продал свой музыкальный каталог и товарный знак Sony примерно за 400 миллионов долларов (около 363 миллионов евро). Financial Times сообщает, что, несмотря на продажу бренда и записей, они сохраняют права на свои песни. В последнее время среди членов группы были разногласия по поводу деталей сделки.

В 2022 году журнал Variety сообщил, что Pink Floyd рассматривает возможность продажи своих музыкальных записей и других активов за сумму до 500 миллионов долларов (около 453 миллионов евро). Однако источники сообщили, что некоторые потенциальные покупатели были оттолкнуты комментариями Роджера Уотерса. Как сооснователь, Уотерс вызывал споры своими заявлениями о Израиле, Украине и России.

Тем не менее, сделка, похоже, состоялась. Pink Floyd, основанный в 1965 году, имеет один из самых ценных музыкальных каталогов в современной музыке, согласно Variety. К таким альбомам, как "Стена", "Темная сторона Луны", "Желаем вам быть здесь" и "Животные", относятся их записи.

В последнее время несколько известных групп и исполнителей, в том числе Брюс Спрингстин, Боб Дилан и Красные горячие перец, также продали свои музыкальные каталоги различным звукозаписывающим лейблам. Согласно Variety, Sony, возможно, ведет переговоры о приобретении каталога британской рок-группы Queen. Инсайдеры оценивают, что сделка может стоить более одного миллиарда евро, что включает в себя глобальные хиты, такие как "Мы - чемпионы" и "Мы будем рок-н-роллом".

Продажа музыкального каталога и товарного знака Pink Floyd Sony значительно увеличила их доход, сделав развлечения прибыльным предприятием. Решение легендарной группы продать свои записи, несмотря на внутренние разногласия, позиционирует их музыку как высоко ценимый актив в истории современной музыки.

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