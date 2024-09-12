Пилот авиакомпании "Аляска Эйрлайнз" выражает удивление: "Я был потрясен"

Я вышел на кокпит, встретив тишину. Сотни взглядов приковались ко мне. Я спросил свою команду полета: "Всем хорошо?" Их ответы были полны слов вроде "дыра", "четыре, пять пустых сидений" и "травмы".

Випруд верил, что пассажиры были выброшены из самолета. Однако быстрая проверка показала, что все пассажиры и члены экипажа на борту.

"Не прошло много времени, чтобы подтвердить, что у нас на борту 177 жизней", - вспоминает Випруд. "Я был облегчен, потрясен".

Отсек фюзеляжа, служащий аварийным выходом в определенных схемах самолета, был силой выброшен, оставив огромную дыру в боку самолета. Послужные расследования федеральных властей показали, что Boeing доставил 737 Max Alaska Airlines без четырех болтов, необходимых для крепления дверной заглушки.

Випруд почувствовала, что что-то не так с кокпита, но не сразу поняла, что дверная заглушка взорвалась.

"Первый знак был взрыв в ушах, за которым последовал шумный звук", - описала Випруд CBS. "Моё тело резко подалось вперед, и был сильный хлопок!" Она добавила: "Я обнаружила, что у нас есть разрыв в самолете, только когда мы приземлились".

Шум атмосферы, врывающейся в самолет, был настолько сильным, что наушники Випруд были сорваны при надевании кислородной маски.

Випруд мастерски посадила самолет и не было сообщено о серьезных травмах.

Несмотря на тщательные расследования и слушания, вокруг инцидента осталось много загадок. Например, ни Boeing, ни Национальный совет по безопасности на транспорте не могут понять, как 737 Max покинул Alaska Airlines без четырех необходимых болтов.

Этот инцидент серьезно подорвал доверие Boeing к безопасности и качеству. Компания уволила своего CEO и назначила федерального судью для контроля за соблюдением федеральных норм безопасности.

Обсуждение инцидента впоследствии перешло к бизнес-аспекту, с вопросами о процедурах контроля качества Boeing.

После инцидента Boeing столкнулся с многочисленными судебными исками от пассажиров и их семей, что привело к значительным финансовым потерям для компании.

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