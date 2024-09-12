Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостибизнес

Пилот авиакомпании "Аляска Эйрлайнз" выражает удивление: "Я был потрясен"

В интервью CBS News 5 января 2000 года второй пилот рейса Alaska Airlines 1282 Эмили Випроуд вспоминала свою первоначальную уверенность, что пассажиры погибли после внезапного отсоединения дверного уплотнения вскоре после взлета.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут

Пилот авиакомпании "Аляска Эйрлайнз" выражает удивление: "Я был потрясен"

Я вышел на кокпит, встретив тишину. Сотни взглядов приковались ко мне. Я спросил свою команду полета: "Всем хорошо?" Их ответы были полны слов вроде "дыра", "четыре, пять пустых сидений" и "травмы".

Випруд верил, что пассажиры были выброшены из самолета. Однако быстрая проверка показала, что все пассажиры и члены экипажа на борту.

"Не прошло много времени, чтобы подтвердить, что у нас на борту 177 жизней", - вспоминает Випруд. "Я был облегчен, потрясен".

Отсек фюзеляжа, служащий аварийным выходом в определенных схемах самолета, был силой выброшен, оставив огромную дыру в боку самолета. Послужные расследования федеральных властей показали, что Boeing доставил 737 Max Alaska Airlines без четырех болтов, необходимых для крепления дверной заглушки.

Випруд почувствовала, что что-то не так с кокпита, но не сразу поняла, что дверная заглушка взорвалась.

"Первый знак был взрыв в ушах, за которым последовал шумный звук", - описала Випруд CBS. "Моё тело резко подалось вперед, и был сильный хлопок!" Она добавила: "Я обнаружила, что у нас есть разрыв в самолете, только когда мы приземлились".

Шум атмосферы, врывающейся в самолет, был настолько сильным, что наушники Випруд были сорваны при надевании кислородной маски.

Випруд мастерски посадила самолет и не было сообщено о серьезных травмах.

Несмотря на тщательные расследования и слушания, вокруг инцидента осталось много загадок. Например, ни Boeing, ни Национальный совет по безопасности на транспорте не могут понять, как 737 Max покинул Alaska Airlines без четырех необходимых болтов.

Этот инцидент серьезно подорвал доверие Boeing к безопасности и качеству. Компания уволила своего CEO и назначила федерального судью для контроля за соблюдением федеральных норм безопасности.

Обсуждение инцидента впоследствии перешло к бизнес-аспекту, с вопросами о процедурах контроля качества Boeing.

После инцидента Boeing столкнулся с многочисленными судебными исками от пассажиров и их семей, что привело к значительным финансовым потерям для компании.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Первый раз в истории Volkswagen рассматривает возможность закрытия завода в Германии.
Экономика

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили.

ФДП высказалась против предложенной Volkswagen субсидии на электромобили. Европейский лидер автопрома в настоящее время столкнулся с серьезной проблемой. Руководитель региона Нижняя Саксония, где базируется компания, предлагает предоставить правительственное финансирование для электромобилей в качестве возможного решения. Однако лидер фракции FDP в парламенте, Кристиан Дюрр, называет эту идею "бредом" и

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.
Экономика

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla.

Службам спасения требуется около 200 000 литров воды, чтобы потушить пожар в грузовике Tesla. Вот альтернативный взгляд на ситуацию: Вместо того чтобы просто производить электромобили, Tesla также обратила свой взор на электрический полуприцеп. Несколько таких уже курсируют по дорогам, но 19 августа один из них попал в аварию в Калифорнии.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.
Экономика

Основная новостная компания Fox News, наряду с другими консервативными СМИ, игнорирует союз бывшего президента Трампа с экстремистской теоретиком заговора Ларой Лумер.

Основные консервативные СМИ игнорируют связи Дональда Трампа с радикальным theorists of conspiracy theory Laura Loomer, таким образом защищая свою аудиторию от шума, несмотря на критику видных фигур Республиканской партии.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно