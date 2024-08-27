Пиетро Ломбарди вечно продает своего ребенка Амелио через свежие татуировки.

Петро Ломбарди так сильно любит своих детей, что это отражается даже на его коже. Подобно своим сыновьям Алессио и Леано, гордый папа теперь делает татуировку, чтобы отметить рождение своего самого младшего ребенка.

Поп-звезда и судья шоу "Германия ищет таланты" Петро Ломбарди и его невеста Лаура Мария Рыппа расширили свою семью. Они поделились радостной новостью о рождении своего второго сына в Instagram в прошлую пятницу, сопроводив фото из больницы подписью: "Мы счастливы объявить, что наш сын Амелио Элия родился здоровым. Наши сердца переполнены любовью, и мы наслаждаемся этими моментами и этим драгоценным временем вместе. Так приятно наблюдать, как наша семья растет."

Возбуждение от рождения нового члена семьи побудило нового папу обратиться к своему доверенному татуировщику. Для Ломбарди стало традицией отмечать каждого ребенка татуировкой в специальном месте. Как он отметил в Instagram сториз, он опубликовал клип, демонстрирующий его новую татуировку, и написал: "Все мальчики занимают одно и то же место." Он добавил комментарий "Алессио, Леано и теперь Амелио. Навсегда" к видео, дав предварительный просмотр своей новой татуировки на руке, на которой написано "Амелио" и дата рождения ребенка.

Невеста Ломбарди Лаура Мария Рыппа ответила на клип сердечком.

Братья по руке

С этим Амелио занимает почетное место рядом со своими старшими братьями, чьи имена также вытатуированы на руке отца. Старший сын Ломбарди, Алессио, от его предыдущего брака с коллегой Саarah Энгельс родился 19 июня 2015 года. Его второй сын, Леано, имеет ту же мать, Лауру Марию Рыппу, и родился 8 января прошлого года.

В сентябре 2020 года Ломбарди отдал дань уважения своему старшему сыну еще одной эмоциональной татуировкой. Это был медвежонок, украшенный полупокрытой цепью и крестом вокруг шеи. Надпись над ним гласила: "В твоей груди бьется сердце воина." Алессио пришлось сделать операцию вскоре после рождения из-за порока сердца.

Ломбарди объяснил свою татуировку, сказав, что медвежонок представляет "ангела-хранителя Алессио во всех его операциях". Фраза "В твоей груди бьется сердце воина" - это строка из песни Ломбарди "Сердце воина", посвященной его сыну.

Новая татуировка на руке Петро Ломбарди чтит его самого младшего сына, Амелио, помещая его среди его братьев Алессио и Леано, все они символизированы своими именами, вытатуированными на его руке. Как и раньше, Ломбарди отмечает рождение своих детей татуировками.

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