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ОбществоНовостиТатуировки

Пиетро Ломбарди вечно продает своего ребенка Амелио через свежие татуировки.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Пьетро Ломбарди и Лаура Мария Рипа безмерно рады появлению своего второго новорожденного сына.
Пьетро Ломбарди и Лаура Мария Рипа безмерно рады появлению своего второго новорожденного сына.

Пиетро Ломбарди вечно продает своего ребенка Амелио через свежие татуировки.

Петро Ломбарди так сильно любит своих детей, что это отражается даже на его коже. Подобно своим сыновьям Алессио и Леано, гордый папа теперь делает татуировку, чтобы отметить рождение своего самого младшего ребенка.

Поп-звезда и судья шоу "Германия ищет таланты" Петро Ломбарди и его невеста Лаура Мария Рыппа расширили свою семью. Они поделились радостной новостью о рождении своего второго сына в Instagram в прошлую пятницу, сопроводив фото из больницы подписью: "Мы счастливы объявить, что наш сын Амелио Элия родился здоровым. Наши сердца переполнены любовью, и мы наслаждаемся этими моментами и этим драгоценным временем вместе. Так приятно наблюдать, как наша семья растет."

Возбуждение от рождения нового члена семьи побудило нового папу обратиться к своему доверенному татуировщику. Для Ломбарди стало традицией отмечать каждого ребенка татуировкой в специальном месте. Как он отметил в Instagram сториз, он опубликовал клип, демонстрирующий его новую татуировку, и написал: "Все мальчики занимают одно и то же место." Он добавил комментарий "Алессио, Леано и теперь Амелио. Навсегда" к видео, дав предварительный просмотр своей новой татуировки на руке, на которой написано "Амелио" и дата рождения ребенка.

Невеста Ломбарди Лаура Мария Рыппа ответила на клип сердечком.

Братья по руке

С этим Амелио занимает почетное место рядом со своими старшими братьями, чьи имена также вытатуированы на руке отца. Старший сын Ломбарди, Алессио, от его предыдущего брака с коллегой Саarah Энгельс родился 19 июня 2015 года. Его второй сын, Леано, имеет ту же мать, Лауру Марию Рыппу, и родился 8 января прошлого года.

В сентябре 2020 года Ломбарди отдал дань уважения своему старшему сыну еще одной эмоциональной татуировкой. Это был медвежонок, украшенный полупокрытой цепью и крестом вокруг шеи. Надпись над ним гласила: "В твоей груди бьется сердце воина." Алессио пришлось сделать операцию вскоре после рождения из-за порока сердца.

Ломбарди объяснил свою татуировку, сказав, что медвежонок представляет "ангела-хранителя Алессио во всех его операциях". Фраза "В твоей груди бьется сердце воина" - это строка из песни Ломбарди "Сердце воина", посвященной его сыну.

Новая татуировка на руке Петро Ломбарди чтит его самого младшего сына, Амелио, помещая его среди его братьев Алессио и Леано, все они символизированы своими именами, вытатуированными на его руке. Как и раньше, Ломбарди отмечает рождение своих детей татуировками.

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