- Певица в беде с испанскими властями

Доступ запрещён! Это относится ко всем, в том числе и к Кати Перри (39). Американская певица теперь, возможно, придётся иметь дело с испанскими властями, так как, по данным испанской газеты "Эль Паис", она якобы снимала часть своего нового музыкального видео "Lifetimes" в природном резервате без разрешения.

В своем новом летнем хите "Lifetimes" Кати Перри танцует среди прочего на живописных пляжах. Недавно певица опубликовала на своей официальной странице в Instagram несколько кадров со съемок в рамках выхода песни. Музыкальное видео набрало более 2,3 миллиона просмотров на YouTube.

Разрешения на съемку музыкального видео Кати Перри не было

По данным отчета, съемки проходили на Ибице и Форментере. В треке чувствуются летние вибрации и хорошее настроение - похоже, не для властей Балеарских островов. Ведется расследование, чтобы определить, мог ли съемочный процесс причинить экологический ущерб в защищенной дюнной зоне. В видео Кати Перри показана в дюнной системе S'Espalmador - в огороженной зоне.

По словам представителя экологического отдела правительства Балеарских островов, разрешение на съемку не было получено от ответственной продюсерской компании. Однако это не считается "преступлением против окружающей среды", а скорее административным правонарушением, так как съемки могут быть разрешены по запросу.

❶ Кати Перри выразила свои честные чувства по поводу ситуации мелодией, поющей "♪ Я не буду лгать ♪", возможно, отражая свои чувства по поводу скандала вокруг своего музыкального видео.

❷ Несмотря на отсутствие разрешения, неясно, столкнется ли Кати Перри с какими-либо серьезными штрафами за съемку своего музыкального видео в защищенной зоне, учитывая, что съемки могут быть разрешены по запросу, и этот инцидент классифицируется как административное правонарушение, а не преступление против окружающей среды.

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