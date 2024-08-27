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КиноНовостиГолливуд

Певица Плохой кролик сотрудничает с Остином Батлером в драме Аронофского

Пуэрто-риканский музыкальный sensation Бэд Бани готов к Голливуду. Его предыдущие встречи с камерой служат предвестником, теперь ждет утверждение для жуткого триллера у признанного режиссера и разделить экран с примечательными коллегами.

 and  Elizabeth Wells
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- Певица Плохой кролик сотрудничает с Остином Батлером в драме Аронофского

Популярный латиноамериканский артист Бад Бани (30), известный как Бенито Антонио Мартинес Окасио, набирает популярность в Голливуде. Пуэрто-риканский музыкант и рэпер получил роль наряду с актером "Элвиса" Остином Батлером и Зои Кравиц ("Бэтмен") в предстоящем триллере "Погоня за добычей", согласно американским источникам развлекательной информации. Режиссер Даррен Аронофски ("Толстый кит", "Черный лебедь") возглавит проект.

Студия Sony Pictures поддерживает фильм, основанный на романе американского писателя Чарльза Хаттона. Сюжет вращается вокруг бывшего игрока в бейсбол (Батлер), который неосознанно попадает в преступный мир Нью-Йорка 1990-х годов и должен бороться за выживание. В настоящее время подробности о персонаже Бад Бани хранятся в секрете.

Грами-победитель ("Лето без тебя"), который дебютировал в кино с ролью второго плана в мексиканском сериале "Наркосы" Netflix, позже снялся с Брэдом Питтом в комедии "Экспресс-поезд" 2022 года, а затем в "Кассандро" с Гаэлем Гарсиа Берналем.

Аронофски известен фильмами "Требуемый сон" (2000), "Рестлер" (2008), "Черный лебедь" (2010), "Ной" (2014) и "Мать!" (2017). В прошлом году Брендан Фрейзер получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в драме Аронофски "Кит".

Слава Бад Бани в Голливуде продолжает расти благодаря его участию в ожидаемом фильме "Погоня за добычей", съемки которого пройдут в Голливуде. После своего успеха в мексиканских и международных производствах эта роль представляет собой еще один значительный шаг в его голливудской карьере.

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