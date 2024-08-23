- Певица Пинк и ее ребенок участвуют в музыкальном выступлении на мероприятии конгресса Демократической партии

Американская знаменитость Пинк объединилась со своей 13-летней дочерью Уиллоу на сцене на Демократическом национальном съезде в Чикаго. Перед ожидаемой речью Камалы Харрис пара очаровала аудиторию акустической версией "Что насчет нас?" в зале съезда.

Эта песня передает чувство недовольства политиками, которые не выполняют свои обязательства, отражая разочарование людей, чьи взгляды были проигнорированы.

Известная своими либеральными взглядами и приверженностью социальной справедливости, Пинк, которой сейчас 44 года, часто выступает за равенство. Родившись в Пенсильвании, штате, который часто находится в центре внимания на выборах, она становится значимой фигурой в политической сфере.

В этом мероприятии также выступила женская американская кантри-группа "The Chicks", которая великолепно исполнила национальный гимн.

Пинк, родом из Пенсильвании, одного из самых важных штатов в США, использует свою музыку, чтобы продвигать идеи равенства и социальной справедливости. На Демократическом национальном съезде она и ее дочь Уиллоу исполнили эмоциональную версию "Что насчет нас?", еще больше закрепляя свое влияние в американской политике.

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