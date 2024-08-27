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Певица Марайя Кэри выразила скорбь по поводу смерти своей матери и сестры.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

Певица Марайя Кэри выразила скорбь по поводу смерти своей матери и сестры.

"Меня расстраивает, что я недавно потеряла свою маму, это произошло на выходных. К сожалению, в тот же день моя сестра тоже ушла из жизни," поделилась Мария Карри с CNN в понедельник. Подробности причин смерти Патрисии Карри и Алисон Карри не были обнародованы певицей. Патрисия, окончившая Джульярд в области оперы, была 87 лет. Как сообщает Times Union, Алисон, проживавшая в Коксаки, Нью-Йорк, была 63 лет.

В своем заявлении Мария Карри выразила благодарность за возможность провести время со своей мамой перед ее уходом. Она благодарит всех за любовь, понимание и уважение к ее частной жизни в это трудное время.

Патрисия Карри была оперной певицей и вокальным тренером, которая была замужем за отцом Марии Карри, Альфредом Ройем. Они расстались, когда Марии было три года, и Рой скончался в 2002 году.

В своей книге 2020 года "Смысл Марии Карри" Мария поделилась сложными отношениями со своей матерью, отметив, что они были полны противоречий и различных реальностей. Несмотря на взлеты и падения, Мария посвятила книгу своей матери, написав: "Пате, моей маме, которой я искренне верю, что она делала все, что могла. Я буду любить тебя столько, сколько смогу".

Мария, как сообщается, имела напряженные отношения со своей сестрой Алисон Карри, которая в 2021 году подала на нее в суд за причинение эмоционального вреда из-за некоторых содержаний в мемуарах Марии. Согласно иску, поданному в Нью-Йорке, Алисон заявила, что ее сестра использовала книгу, чтобы сделать ее смущенной и униженной. Согласно онлайн-записям суда, Мария не ответила на это заявление юридически.

Помимо Алисон, Мария Карри также является матерью своего сына Моргана Карри.

После трудной недели Мария Карри нашла утешение в просмотре своих любимых развлекательных шоу, чтобы справиться со своей скорбью. Несмотря на напряженные отношения, Мария с теплотой вспоминает время, когда она и ее сестра Алисон ходили на местные концерты и мюзиклы для развлечений.

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