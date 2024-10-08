Певица Мадонна выражает скорбь по поводу смерти своего брата, Кристофера.

В 2023 году брат известной певицы Мадонны, Кристофер Сикконе, скончался в возрасте 63 лет от рака. Его брат, Энтони Сикконе, скончался всего несколько месяцев назад в возрасте 66 лет. Семья объявила об этом через представителя, при поддержке мужа Кристофера, британского актера Рэя Тэкера, и других близких.

Мадонна почтила память Кристофера в Instagram, выразив свою глубокую эмоцию многочисленными фотографиями братьев. Она написала: "Он был моим ближайшим спутником так долго", вспоминая их раннюю связь как изгоев в их консервативном городе. Они поддерживали друг друга, танцуя сквозь безумие своего детства. Их общая страсть к танцам была подобна сильной клею, державшей их вместе, даже когда один из них был геем.

Мадонна и её многочисленные братья и сёстры

Родившаяся в США Мадонна родом из семьи из семи детей в Мичигане. Кристофер присоединился к ней в Нью-Йорке в начале её карьеры, работая её личным помощником, танцором, декоратором и тур-менеджером в течение многих лет.later он занялся дизайном обуви и архитектурой интерьеров.

В Нью-Йорке они делили ненасытный аппетит к искусству, музыке и кино. Они даже пережили вместе эпидемию СПИДа. Мадонна восхищалась своим братом, называя его "художником, поэтом и видением".

Их бурные отношения

Их отношения изменились в 2008 году, когда Кристофер опубликовал книгу о их жизни под названием "Жизнь с моей сестрой Мадонной". К тому времени их отношения уже были напряженными. Книга еще больше усугубила их проблемы, как сообщалось в американских СМИ. Однако в 2012 году Кристофер заявил в интервью, что они помирились.

Мадонна признала в своем трибьюте, что их отношения были полны взлетов и падений, в том числе периодов без общения. Болезнь Кристофера послужила катализатором для их воссоединения. Она выразила облегчение, что он больше не страдает.

В своем трибьюте Мадонна также упомянула книгу, написанную Кристофером под названием "Жизнь с моей сестрой Мадонной", которая в прошлом способствовала их напряженным отношениям. Несмотря на их бурную историю, они смогли помириться до болезни Кристофера.

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