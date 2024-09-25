Певица Леди Гага объявляет о выпуске альбома "Джокер: Фоли в двух", который будет называться "Харлекин".

Вторник стал днем раскрытия секрета лауреатом премии "Оскар", которая объявила о выходе нового альбома под названием "Харлекин". В посте в Instagram она связала его с грядущим фильмом "Джокер: Двойной безумие", где она делит экран с Хоакином Фениксом.

"Харлекин" выйдет 27 сентября, как было объявлено в Instagram.

В альбом войдут 13 треков, в том числе "Доброе утро", "Паутина лжи" и "Джокер".

За последнюю неделю она интриговала подписчиков загадочными постами в Instagram, некоторые из которых содержали аудио-отрывки, похожие на новые песни.

"Я готова к интервью", - гласил один пост. "Пыль с луны разлетается повсюду", - утверждал другой.

В "Джокер: Двойной безумие" она сыграет Ли Куинзел - более известную как знаменитый комикс-персонаж Харли Квинн. В звездном составе также Зэзе Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон и Кен Лейнг.

Она получила признание критиков за свои песни в фильмах, в которых снималась.

В 2019 году она получила "Оскар" за лучшую оригинальную песню за "Шallows", которую написала и исполнила в фильме "Звезда родилась" 2018 года. В прошлом году она была номинирована в той же категории за "Hold My Hand" из "Топ Ган: Маверик", и в 2016 году за "До тех пор, пока это не произойдет" из "Охотничьей территории".

"Харлекин" кажется отличным от ее предстоящего седьмого студийного альбома, о котором она также сообщала в социальных сетях. В начале этого месяца она объявила, что первый сингл с нового студийного альбома выйдет в октябре. Это будет продолжением "Хроматики" 2020 года.

"Джокер: Двойной безумие" выйдет в кинотеатрах 4 октября.

Новый альбом "Харлекин" связан с грядущим фильмом "Джокер: Двойной безумие", предлагая развлечение для поклонников как музыки, так и фильмов. Фанаты с нетерпением ждут выхода ее 13-дорожечного альбома, который включает песни "Доброе утро" и "Джокер".

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