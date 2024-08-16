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Певица Кэти Перри удостоена престижной награды на MTV Video Music Awards

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Кэти Перри ждет еще одну премию
Кэти Перри ждет еще одну премию

- Певица Кэти Перри удостоена престижной награды на MTV Video Music Awards

Звезда поп-музыки Кэти Перри (39, "Мечта в девятнадцать лет") расширяет свою полку наград: Музыкальная сенсация получит награду "Видео-визионер" на церемонии MTV Video Music Awards в сентябре. Эта награда, которая чествует пионера видеоклипов Майкла Джексона, ранее вручалась таким артистам, как Шакира, Мисси Эллиотт, Дженнифер Лопес, Пинк, Рианна, Бейонсе, Джастин Тимберлейк и Мадонна.

MTV признает Перри в пресс-релизе как одного из самых успешных музыкантов в истории и хвалит ее благотворительную работу. Рожденная в штате Калифорния, Перри, которая в течение длительного времени стабильно занимала высокие позиции в поп-прибылях, является представителем UNICEF. Перри выступит вживую на наградах, запланированных на 11 сентября. MTV также объявил о выступлениях таких артистов, как Камила Кабелло, Сэбрина Карпентер и ГлоРилла.

Поп-сенсация Тейлор Свифт возглавляет список номинантов на премию MTV Video Music Awards 2023 года с десятью номинациями, в том числе в категориях "Видео", "Артист" и "Песня года". Ее трек "Anti-Hero" из альбома "Midnights" принес ей большинство номинаций, благодаря сотрудничеству с рэпером Пост Malone. Пост Malone также получил девять номинаций благодаря своей совместной работе с кантри-звездой Морганом Уолленом на треке "I Had Some Help".

Ариана Гранде ("We Can’t Be Friends"), Сэбрина Карпентер ("Skin"), Эминем ("Godzilla") получили по шесть номинаций, а SZA и Меган Тейлор Сталлион - по пять.

Церемония пройдет в Нью-Йорке и является ежегодным событием с 1984 года. Фанаты могут проголосовать онлайн за свои любимые работы. Награда представляет собой статуэтку астронавта, держащего флаг MTV.

Мощная музыкальная карьера Кэти Перри достигает новых высот, когда она готовится выступить вживую на MTV Video Music Awards, демонстрируя свой талант вместе с артистами, такими как Камила Кабелло и Сэбрина Карпентер. Праздник музыки и художественного видения также чествует Перри наградой "Видео-визионер", помещая ее в ряды легенд, подобных Майклу Джексону, Шакире и Бейонсе.

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