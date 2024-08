- Певица Кэти Перри удостоена престижной награды на MTV Video Music Awards

Звезда поп-музыки Кэти Перри (39, "Мечта в девятнадцать лет") расширяет свою полку наград: Музыкальная сенсация получит награду "Видео-визионер" на церемонии MTV Video Music Awards в сентябре. Эта награда, которая чествует пионера видеоклипов Майкла Джексона, ранее вручалась таким артистам, как Шакира, Мисси Эллиотт, Дженнифер Лопес, Пинк, Рианна, Бейонсе, Джастин Тимберлейк и Мадонна.

MTV признает Перри в пресс-релизе как одного из самых успешных музыкантов в истории и хвалит ее благотворительную работу. Рожденная в штате Калифорния, Перри, которая в течение длительного времени стабильно занимала высокие позиции в поп-прибылях, является представителем UNICEF. Перри выступит вживую на наградах, запланированных на 11 сентября. MTV также объявил о выступлениях таких артистов, как Камила Кабелло, Сэбрина Карпентер и ГлоРилла.

Поп-сенсация Тейлор Свифт возглавляет список номинантов на премию MTV Video Music Awards 2023 года с десятью номинациями, в том числе в категориях "Видео", "Артист" и "Песня года". Ее трек "Anti-Hero" из альбома "Midnights" принес ей большинство номинаций, благодаря сотрудничеству с рэпером Пост Malone. Пост Malone также получил девять номинаций благодаря своей совместной работе с кантри-звездой Морганом Уолленом на треке "I Had Some Help".

Ариана Гранде ("We Can’t Be Friends"), Сэбрина Карпентер ("Skin"), Эминем ("Godzilla") получили по шесть номинаций, а SZA и Меган Тейлор Сталлион - по пять.

Церемония пройдет в Нью-Йорке и является ежегодным событием с 1984 года. Фанаты могут проголосовать онлайн за свои любимые работы. Награда представляет собой статуэтку астронавта, держащего флаг MTV.

