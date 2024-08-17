- Певица Кэти Перри удостоена награды

Кэти Перри (39) получит уникальное признание на MTV Video Music Awards

Кэти Перри готовится получить специальное признание на нынешних MTV Video Music Awards. Ей будет вручена премия «Видео-вогуард», как объявил MTV. Эта награда предназначена для высоко влиятельных певцов, подобных Перри, которые оказали значительное влияние на музыкальную сцену хитами, такими как «Я поцеловала девочку» и «Калифорнийские девчонки».

Награда посвящена Майклу Джексону, пионеру в области музыкальных видеоклипов. Ранее этой престижной наградой были отмечены артисты, такие как Рианна, Бейонсе, Шакира, Мисси Эллиотт, Дженнифер Лопес и Пинк. Филантропическая работа Перри также добавляет ей веса, будучи послом доброй воли ЮНИСЕФ.

MTV Video Music Awards состоятся 11 сентября в Нью-Йорке. Перри, которая ранее получила пять наград на этом мероприятии, впервые появится на сцене с 2017 года. Кроме нее, зрителей развлекут Камила Кабелло, Сабрина Карпентер и ГлоРилла.

Тейлор Свифт доминирует в номинациях

Поп-звезда Тейлор Свифт (34) ожидаемо получит хотя бы одну награду с впечатляющими десятью номинациями в различных категориях, таких как Видео, Артист и Песня года. Рэпер Пост Malone (29), сотрудничавший со Свифт и Морганом Уолленом (31), следует за ней с девятью номинациями.

Другие артисты с множеством номинаций включают Ариану Гранде, Сабрину Карпентер и Эминема по шесть номинаций каждый. SZA и Меган Thé Stallion замыкают список с пятью номинациями каждая. Ежегодные награды будут определены голосованием зрителей, позволяя им голосовать за своих любимых артистов онлайн.

Признание Кэти Перри на MTV Video Music Awards сопровождается специальной наградой, так как премия «Видео-вогуард» традиционно вручается музыкантам, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. Зрители могут голосовать за своих любимых артистов, в том числе Сабрину Карпентер, чтобы определить победителей, а цены в каждой категории будут определены голосованием зрителей.

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