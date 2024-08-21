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ОбществоНовостиБрачный договор

Певица Дженнифер Лопес инициирует процесс развода.

Дженнифер Лопес, якобы, намерена завершить свой брак с Беном Аффлоком. Отчеты предполагают, что она подала на развод.

 and  Anthony Ross
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Почти через два года после заключения брака Дженнифер Лопес якобы подала на развод против Бена...
Почти через два года после заключения брака Дженнифер Лопес якобы подала на развод против Бена Аффлека.

- Певица Дженнифер Лопес инициирует процесс развода.

Дженнифер Лопес, 55 лет, подала на развод с мужем Беном Аффлеком, 52 года, 20 августа. Об этом сообщают несколько источников, в том числе журналы "People" и "TMZ". По данным "People", Лопес подала документы на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса, указав датой разделения 26 апреля 2024 года.

Пара поженилась в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года и провела более масштабную церемонию в Джорджии 20 августа 2022 года. Лопес, как сообщается, выбрала второй годовщиной этих событий для подачи на развод, после месяцев слухов о состоянии их брака.

Пренупа не видно?

По данным "TMZ", в документах о разводе нет информации о брачном договоре между парой. Источники предполагают, что у пары не было брачного договора, что означает, что любой доход или заработанные средства, полученные в течение почти двухлетнего брака, будут считаться совместной собственностью.

Боль для Дж.Ло

Для Лопес развод, похоже, стал трудным испытанием. Инсайдер рассказал "People": "Она действительно отдала все силы и разбита сердцем. Дети, как всегда, остаются ее главным приоритетом".

В дальнейшем сообщении "People" источник заявил, что Аффлек не показывал желания спасти брак. "Он не проявлял интереса или участия в том, чтобы это сработало", - заявил он. Лопес таким образом пришла к горькому выводу, что "пора двигаться дальше".

В 2021 году эта голливудская пара воссоединилась, через семнадцать лет после того, как они расторгли помолвку и отменили запланированную свадьбу в сентябре 2003 года. Они снова обручились в 2022 году и поженились в том же летнем сезоне. Аффлек был женат один раз, а Лопес - три раза.

У Лопес есть близнецы Макс и Эмме (16 лет) от брака с Марком Энтони (55 лет), который длился с 2004 по 2014 год. Аффлек имеет троих детей, Вайолет (18 лет), Финн (15 лет) и Сэмюэл (12 лет), с Дженнифер Гарнер (52 года), с которой он был женат с 2005 по 2018 год.

В отсутствие брачного договора любой доход или заработанные средства, полученныеJennifer Lopez и Ben Affleck в течение почти двухлетнего брака, будут считаться совместной собственностью, согласно сообщениям TMZ. В результате подачи на развод Дженнифер Лопес, как сообщается, переживает боль, при этом приоритетом остаются дети, и она, как сообщается, движется вперед согласно источникам, упомянутым в People.

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