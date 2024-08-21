- Певица Дженнифер Лопес инициирует процесс развода.

Дженнифер Лопес, 55 лет, подала на развод с мужем Беном Аффлеком, 52 года, 20 августа. Об этом сообщают несколько источников, в том числе журналы "People" и "TMZ". По данным "People", Лопес подала документы на развод в Верховный суд Лос-Анджелеса, указав датой разделения 26 апреля 2024 года.

Пара поженилась в Лас-Вегасе 16 июля 2022 года и провела более масштабную церемонию в Джорджии 20 августа 2022 года. Лопес, как сообщается, выбрала второй годовщиной этих событий для подачи на развод, после месяцев слухов о состоянии их брака.

Пренупа не видно?

По данным "TMZ", в документах о разводе нет информации о брачном договоре между парой. Источники предполагают, что у пары не было брачного договора, что означает, что любой доход или заработанные средства, полученные в течение почти двухлетнего брака, будут считаться совместной собственностью.

Боль для Дж.Ло

Для Лопес развод, похоже, стал трудным испытанием. Инсайдер рассказал "People": "Она действительно отдала все силы и разбита сердцем. Дети, как всегда, остаются ее главным приоритетом".

В дальнейшем сообщении "People" источник заявил, что Аффлек не показывал желания спасти брак. "Он не проявлял интереса или участия в том, чтобы это сработало", - заявил он. Лопес таким образом пришла к горькому выводу, что "пора двигаться дальше".

В 2021 году эта голливудская пара воссоединилась, через семнадцать лет после того, как они расторгли помолвку и отменили запланированную свадьбу в сентябре 2003 года. Они снова обручились в 2022 году и поженились в том же летнем сезоне. Аффлек был женат один раз, а Лопес - три раза.

У Лопес есть близнецы Макс и Эмме (16 лет) от брака с Марком Энтони (55 лет), который длился с 2004 по 2014 год. Аффлек имеет троих детей, Вайолет (18 лет), Финн (15 лет) и Сэмюэл (12 лет), с Дженнифер Гарнер (52 года), с которой он был женат с 2005 по 2018 год.

В отсутствие брачного договора любой доход или заработанные средства, полученныеJennifer Lopez и Ben Affleck в течение почти двухлетнего брака, будут считаться совместной собственностью, согласно сообщениям TMZ. В результате подачи на развод Дженнифер Лопес, как сообщается, переживает боль, при этом приоритетом остаются дети, и она, как сообщается, движется вперед согласно источникам, упомянутым в People.

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