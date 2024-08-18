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Певица Бебе Рекша обвиняет сотрудника аэропорта в угрозах ей из-за ее албанского происхождения.

Певица Бebe Рекха обвиняет в угрозах сотрудника авиакомпании Lufthansa из-за своего албанского происхождения, вопрос, который в настоящее время изучает авиакомпания.

 and  Hanna Hofmann
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Певица Бебе Рекша обвиняет сотрудника аэропорта в угрозах ей из-за ее албанского происхождения.

На своей истории в Instagram в субботу вокалистка, выросшая в США с албанскими корнями, опубликовала эмоциональные посты. Она написала: "Люфтханза, меня угрожали из-за моей уверенности, что сотрудник безопасности был албанцем. Я общалась с ним на албанском, спрашивая о месте моего билета, и теперь он не пускает меня на рейс".

Она также заявила: "Я считаю это преступлением на почве ненависти, так как я албанка". Она утверждает, что он продолжал психологически издеваться над ней, и к сожалению, ни одна из женщин из Люфтханзы не вмешалась или не выразила своего беспокойства.

Известная певица и автор песен написала, что никогда не чувствовала себя настолько эмоционально истощенной. Она добавила, что Люфтханза связалась с ней напрямую, но она просит провести тщательное расследование.

В заявлении для CNN в воскресенье представитель Люфтханзы сказал: "Мы связались с Бebe Rexha, чтобы понять ситуацию, и в настоящее время проводим внутреннее расследование по этому вопросу".

"Как глобальная авиакомпания, мы связываем людей и страны по всему миру", - продолжил представитель, подчеркивая: "Мы не поддерживаем никакую форму дискриминационного поведения".

После своего успеха в 2017 году с хитом в стиле кантри-поп "Meant to Be" Рекса сейчас известна своими синглами, такими как "Me, Myself & I", "In the Name of Love" и "I'm Good (Blue)", которая стала номером один в официальном чарте синглов UK 2022 года.

Несмотря на то, что она является известной знаменитостью, известной своими хитами "Me, Myself & I" и "I'm Good (Blue)", Бebe Rexha столкнулась с дискриминацией во время своего последнего полета, что вызывает обеспокоенность по поводу того, как индустрия развлечений обращается с преступлениями на почве ненависти против знаменитостей. Этот инцидент подчеркивает необходимость повышения осведомленности и принятия мер против таких инцидентов в сфере развлечений.

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