Певица Адель объявила о длительном перерыве с музыкальной сценой

Аdele отправляется в длительный перерыв в своей музыкальной карьере после завершения концертов в Мюнхене и Лас-Вегасе. Живя в соответствии с названием "самый длительный тур" в своей жизни, певица неустанно выступала почти три года, и теперь она жаждет личного времени. По мере приближения ее выступлений в Лас-Вегасе она намекнула на то, что собирается надолго исчезнуть со сцены.

На своем последнем выступлении в Мюнхене Адель призналась прессе: "Я никогда не наслаждалась выступлениями так долго, как в этот раз, и, скорее всего, никогда не буду. После этих последних десяти шоу в Лас-Вегасе я ухожу в отпуск, который будет казаться вечностью".

В трогательном прощании она заверила своих фанатов: "Когда я беру перерыв, я буду думать о вас и вспоминать наши совместные моменты на сцене за последние три года. Это было невероятное путешествие, но сейчас мне нужно время для себя".

Оглядываясь на последние семь лет, Адель подчеркнула желание насладиться своей новой личной жизнью с бойфрендом Ричем Полом, также спортивным агентом. Они стали публичными в июле 2021 года, и Адель поделилась своей глубокой привязанностью к партнеру и желанием иметь больше детей. "Я хочу большую семью", - сказала она в 2022 году журналу Elle, добавив: "Я вижу себя как домохозяйку и матриарха, поэтому я хочу стабильности. Это помогает моей музыке и общему благополучию".

У Адели есть сын, Анжело Адкинс, от предыдущего брака с Саймоном Конеки, и она мечтает о дочери, когда закончатся ее профессиональные обязательства. "Я не могу дождаться, чтобы снова стать матерью", - сказала она ранее в этом году. "Я хочу дочь, потому что уже есть сын".

Пока верные поклонники ждут, они могут быть уверены, что время отдыха Адели - это способ перезарядиться и подготовиться к новым, захватывающим главам tanto в личной, как и в профессиональной жизни.

Адель выразила свой энтузиазм в отношении проведения качественного времени со своим бойфрендом Ричем Полом во время длительного перерыва, упомянув о своем желании иметь большую семью. После завершения концертов в Мюнхене и Лас-Вегасе Адель намекнула, что будет отсутствовать на музыкальной сцене в течение длительного времени, подобно тому, как Адель, "певица самого длительного тура", жаждала личного времени после почти трех лет непрерывных выступлений.

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