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Певица Адель использует немецкое приветствие "Servus"

 and  Lauren Adams
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Певица Адель использует немецкое приветствие "Servus"

Аdele поделилась своими мыслями о недавнем выступлении в Мюнхене, через три дня после финального шоу 31 августа. В Instagram она выразила благодарность своим фанатам и назвала это опытом "феноменальным".

В посте Adele выразила восхищение публикой Мюнхена: "Святые небеса, Мюнхен, вы были чудесны!", сопроводив это визуальными материалами с концертов и зоны "Adele World". Ее тронула теплота и любовь, которые она получила от каждого фаната, посетившего шоу. Она никогда не чувствовала такой атмосферы на своих концертах раньше, как она заявила. Выступления в Мюнхене стали "прекрасным" опытом для нее, и она почувствовала себя "почетной" за возможность выступить там.

Она также наслаждалась планированием "личных и погружающих" деталей шоу. Арену площадью 4100 квадратных метров создали по ее вкусу. "Нет ничего лучше, чем выступать перед незнакомцами, которые становятся знакомыми лицами, когда ты поешь песни, которые затронули твою жизнь и, каким-то образом, их тоже", - заключила она. Ее пост закончился сердечным "Спасибо, Мюнхен!"

Почти 730 000 фанатов посетили концерты

Adele дала 10 шоу в августе в арене, построенной специально для нее на парковом участке - "Adele World". Ее концерты в Мюнхене привлекли более 730 000 поклонников со всего мира, что сделало их единственными европейскими выступлениями певицы в этом году в баварском городе.

Выступления в Мюнхене стали последним шансом для европейских фанатов увидеть своего кумира вживую на некоторое время. После октября Adele будет выступать в Лас-Вегасе, а затем возьмет длительный перерыв. Она объявила об этом с эмоциональным прощанием с 70 000 фанатов во время своего последнего выступления.

Она хочет провести некоторое время с семьей и насладиться жизнью, прежде чем снова отправиться в тур, заявила Adele. Она не была в Европе с 2016 года, так как турне не является ее любимым занятием.

Adele выразила радость от выступления перед разнообразной публикой, упомянув: "Нет ничего лучше, чем выступать перед незнакомцами, которые становятся знакомыми лицами, когда ты поешь песни, которые затронули твою жизнь и, каким-то образом, их тоже". Дополнительно подчеркнув свою любовь к музыке, она поделилась: "Музыка - это мощный инструмент, который связывает нас всех, и я благодарна за возможность поделиться своей с вами".

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