- Певец Робби Уильямс замыкает губы с политиком из партии зеленых

Звезда поп-музыки Робби Уильямс оставил опытного политика "Зеленой партии" в Гамбурге в полном восторге от поцелуя и посвященной ей песни. Совместный лидер "Зеленой партии" в Гамбурге Дженни Ясберг является страстной поклонницей музыканта уже много лет и была в первых рядах на концерте в городе. После выступления она поделилась в Instagram: "Робби Уильямс меня узнал, поцеловал, посвятил мне 'She's the One'... Теперь я могу спокойно уйти на пенсию. Что еще можно пожелать?", в возрасте 41 года.

На видео в посте в Instagram видно, как она берет Уильямса за руку и слышит, как он шепчет "Дженни, Дженни, Дженни". Он спрашивает у нее разрешения посвятить ей песню и заканчивает благодарным "Ты милашка". За этим следует поцелуй в щеку.

Представитель "Зеленой партии" подтвердил, что Ясберг - страстная поклонница Уильямса и его группы Take That. Политик рассказал Bild: "Робби пробыл с нами около трех минут. Он беседовал с нами непринужденно и наполнил наше время множеством шуток".

После того, как Дженни Ясберг поделилась своим захватывающим опытом с Робби Уильямсом в Instagram, она выразила свое удовлетворение, сказав: "Я достигла всего, что хотела, с Робби Уильямсом, поющим мне". Во время концерта поп-звезда Робби Уильямс выделил Дженни Ясберг из толпы и посвятил ей свой хит 'She's the One'.

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