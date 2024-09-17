Певец-рэпер Шон "Дидди" Комбс был задержан в Нью-Йорке, как подтвердил его представитель CNN.

По данным источников, Комбса задержали в понедельник вечером в отеле Манхэттена и в настоящее время он проходит процедуру. В данный момент обвинения не уточняются.

"Мы недовольны решением УСУ запустить то, что мы считаем необоснованным преследованием мистера Комбса со стороны офиса прокурора США", - заявил CNN Марк Агнифило, адвокат Комбса.

Адвокат Комбса сообщил, что музыкант сотрудничал с расследованием и переехал в Нью-Йорк на прошлой неделе в преддверии предъявления обвинений. Его команда утверждает о его невиновности и заявляет, что у него "нет ничего скрывать".

"Синан 'Дидди' Комбс - легенда музыки, самоучка-миллионер, любящий семьянин и уважаемый филантроп, который в течение последних 30 лет строил империю, заботился о своих детях и работал над улучшением черного сообщества. Он не идеален, но не преступник", - сказал Агнифило CNN. "К его чести, мистер Комбс был полностью сотрудничать с этим расследованием и добровольно переехал в Нью-Йорк на прошлой неделе в преддверии этих обвинений. Пожалуйста, отложите суждения, пока не узнаете все факты. Это действия невиновного человека, у которого нет ничего скрывать, и он с нетерпением ждет оправдания в суде".

Ранее в этом году Комбс стал объектом многоступенчатого расследования торговли людьми, возглавляемого агентством по расследованию вопросов безопасности, которое включало шумные рейды на дома музыканта в Лос-Анджелесе и Майами в марте.

С ноября прошлого года Комбс столкнулся с десятью судебными исками, девять из которых прямо обвиняют его в сексуальном насилии. Как сообщалось ранее CNN, несколько истцов беседовали с федеральными следователями в рамках обширного расследования.

CNN исключительно сообщало в мае, что федеральные следователи планируют вызвать истцов Комбса перед федеральным Большим жюри для дачи показаний - существенное ужесточение расследования правительства, указывающее на то, что Министерство юстиции движется к возможному предъявлению обвинений против рэпера и бизнесмена.

Комбс неоднократно и последовательно отрицал все обвинения, выдвинутые в различных судебных исках. Однако он извинился публично после того, как CNN исключительно опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой Комбс физически избивает свою бывшую подругу, Кассандру "Касси" Вентру, в отеле Лос-Анджелеса в марте 2016 года.

Это развивающаяся история и она будет обновляться.

"Несмотря на продолжающиеся правовые проблемы, Синан 'Дидди' Комбс продолжает делать волны в индустрии развлечений. Его музыка и бизнес-проекты продолжают развлекать и увлекать его поклонников."

"Несмотря на обвинения и расследования, концерты и мероприятия Комбса остаются популярными источниками развлечений для его поклонников, демонстрируя его способность отделять свою личную жизнь от своего профессионального успеха."

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