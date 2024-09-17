Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиразвлечения

Певец-рэпер Шон "Дидди" Комбс был задержан в Нью-Йорке, как подтвердил его представитель CNN.

Известный музыкант и продюсер Шон 'Дидди' Комбс арестован, как сообщил CNN его юридический представитель

 and  James Williams
Время чтения 2 минут

Певец-рэпер Шон "Дидди" Комбс был задержан в Нью-Йорке, как подтвердил его представитель CNN.

По данным источников, Комбса задержали в понедельник вечером в отеле Манхэттена и в настоящее время он проходит процедуру. В данный момент обвинения не уточняются.

"Мы недовольны решением УСУ запустить то, что мы считаем необоснованным преследованием мистера Комбса со стороны офиса прокурора США", - заявил CNN Марк Агнифило, адвокат Комбса.

Адвокат Комбса сообщил, что музыкант сотрудничал с расследованием и переехал в Нью-Йорк на прошлой неделе в преддверии предъявления обвинений. Его команда утверждает о его невиновности и заявляет, что у него "нет ничего скрывать".

"Синан 'Дидди' Комбс - легенда музыки, самоучка-миллионер, любящий семьянин и уважаемый филантроп, который в течение последних 30 лет строил империю, заботился о своих детях и работал над улучшением черного сообщества. Он не идеален, но не преступник", - сказал Агнифило CNN. "К его чести, мистер Комбс был полностью сотрудничать с этим расследованием и добровольно переехал в Нью-Йорк на прошлой неделе в преддверии этих обвинений. Пожалуйста, отложите суждения, пока не узнаете все факты. Это действия невиновного человека, у которого нет ничего скрывать, и он с нетерпением ждет оправдания в суде".

Ранее в этом году Комбс стал объектом многоступенчатого расследования торговли людьми, возглавляемого агентством по расследованию вопросов безопасности, которое включало шумные рейды на дома музыканта в Лос-Анджелесе и Майами в марте.

С ноября прошлого года Комбс столкнулся с десятью судебными исками, девять из которых прямо обвиняют его в сексуальном насилии. Как сообщалось ранее CNN, несколько истцов беседовали с федеральными следователями в рамках обширного расследования.

CNN исключительно сообщало в мае, что федеральные следователи планируют вызвать истцов Комбса перед федеральным Большим жюри для дачи показаний - существенное ужесточение расследования правительства, указывающее на то, что Министерство юстиции движется к возможному предъявлению обвинений против рэпера и бизнесмена.

Комбс неоднократно и последовательно отрицал все обвинения, выдвинутые в различных судебных исках. Однако он извинился публично после того, как CNN исключительно опубликовало видеозапись с камер видеонаблюдения, на которой Комбс физически избивает свою бывшую подругу, Кассандру "Касси" Вентру, в отеле Лос-Анджелеса в марте 2016 года.

Это развивающаяся история и она будет обновляться.

"Несмотря на продолжающиеся правовые проблемы, Синан 'Дидди' Комбс продолжает делать волны в индустрии развлечений. Его музыка и бизнес-проекты продолжают развлекать и увлекать его поклонников."

"Несмотря на обвинения и расследования, концерты и мероприятия Комбса остаются популярными источниками развлечений для его поклонников, демонстрируя его способность отделять свою личную жизнь от своего профессионального успеха."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Билли Айлиш и её брат Финнеас О'Коннелл продвигают Камалу Харрис и призывают свою аудиторию...
Общество

Поддержка Камалы Харрис, будущей суперзвезды, от Билли Айлиш.

Поддержка Камалы Харрис, будущей суперзвезды, от Билли Айлиш. Билли Айлиш и её музыкант-брат Финнеас О'Коннелл, имеющие огромную армию поклонников, призвали своих последователей проголосовать за Камалу Харрис на предстоящих выборах в США. Брат и сестра поделились своими причинами выбора в посте в Instagram и TikTok. "Мы поддерживаем Камалу

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Си Пeficnb, известный как Дідді, признав себе невинним
Общество

Согласно сообщениям, Шон "Дидди" Комбс якобы возглавляет преступный синдикат.

Согласно сообщениям, Шон "Дидди" Комбс якобы возглавляет преступный синдикат. Обвинения против американского хип-хоп магната Сэма "Дидди" Комбса крайне серьезны. 54-летнего Комбса обвиняют в создании преступной синдикаты и сексуальной эксплуатации женщин в течение многих лет. Обвинительное заключение против него обширно. Недавно арестованный Комбс подозревается в жестоком обращении,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Дублине, Гарри и Меган демонстрируют органическую связь.
Общество

Королевская резиденция опровергает обвинения в подделке имиджа Гарри.

Королевская резиденция опровергает обвинения в подделке имиджа Гарри. Британская королевская семья вновь оказалась в центре внимания из-за спорных фотографических практик. Недавний инцидент связан со снимком, опубликованным Букингемским дворцом 15 сентября, в честь 40-летия принца Гарри. Фотография, на которой Гарри смеётся во время поездки в Дублин в 2018 году с его

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Прокуратура предъявила обширное обвинение Сыну загара (Sean 'Diddy' Combs) во вторник, обвиняя его...
Общество

Проверьте обвинения против Шона "Папочка" или просто "Дидди" Комбс.

Американский миллиардер и продюсер музыки Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, обвинен в сговоре с целью совершения рейдерства и торговли людьми.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Военные силы Ливана берут под контроль улицу в Бейруте после взрывов 17 сентября 2024 года.
Главные темы

Непредвиденные взрывы с шифрованных пежеров раскрывают значительную уязвимость.

Множество пейджеров, носимые соратниками Хезбollah, взорвались почти одновременно, отмечая пик серии тайных убийств и киберприступов в регионе.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно