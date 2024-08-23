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Пьетро Ломбарди и Лора Мария Рыпа приветствуют своего нового пакета радости, названного Амелио.

Вопрос пола был решительно решен ранее - теперь сделано объявление о его выполнении. Родился еще один мужчина по имени Lombardi.

 and  Lauren Adams
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- Пьетро Ломбарди и Лора Мария Рыпа приветствуют своего нового пакета радости, названного Амелио.

Прибыл малыш: певец Пиетро Ломбарди и звезда соцсетей Лора Мария Рыпa объявили о рождении своего второго сына. Их счастье было очевидно. "Мы рады сообщить, что наш сын Амелио Элиа появился на свет здоровым", - написали они в Instagram в пятницу. Их сердца "переполнены любовью". "Удивительно видеть, как наша семья растет".

У них уже есть сын по имени Леано. В январе Ломбарди и Рыпa сообщили, что ждут второго ребенка. В апреле они дали фанатам подсказку о поле ребенка. В ролике из классического мультфильма "Король Лев" мудрый павиан Рафики представляет детеныша Симбу саванне. Подпись гласила: "Это... Мальчик!" (Перевод: "Это мальчик!")

"Девочка на подходе"

Для Пиетро Ломбарди Амелио Элиа стал третьим сыном. В 2015 году он стал отцом сына по имени Алессио с бывшей женой Сарой Энгельс. Ломбарди выразил свою любовь к троим сыновьям, но также сказал, что ждет девочку. "Девочка последует".

Родившийся в Карлсруэ, Ломбарди стал знаменитым в 2011 году, победив в музыкальном конкурсе RTL "Немецкий ищет суперзвезду" (DSDS). С тех пор он выпустил хиты, такие как "Call My Name", "Señorita" и "Phenomenal".

Ломбарди и Рыпa объявили о рождении сына Амелио Элиа в соцсетях, поделившись своей радостью с фанатами в Instagram. Эта волнующая новость вызвала обсуждения на различных онлайн-платформах, в том числе на форумах и блогах о паре и их растущей семье в Интернете.

Что касается обмена новостями о личной жизни, Ломбарди и Рыпa стали очень активными в соцсетях, часто публикуя фотографии и обновления о своей семье, а также делясь своими опытами со своими подписчиками в Интернете.

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