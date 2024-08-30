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Петиция учеников: Включение образования о депрессии в школьную программу!

Депрессия превосходит всего лишь плохое настроение и существенно влияет на подростков. В настоящее время молодёжь積 aqueles для лучшего понимания и обучения этому состоянию в образовательных учреждениях.

 and  John Stellmacher
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Депрессии у детей часто остаются незамеченными, и в настоящее время студенты выступают за более...
Депрессии у детей часто остаются незамеченными, и в настоящее время студенты выступают за более ясное признание и понимание в educational settings settings.

- Петиция учеников: Включение образования о депрессии в школьную программу!

Неизлечимая хворь, подобная неумолимым ударам по голове, лишающая сил, отнимающая оптимизм и туманя сознание. Те, кто страдает от неё, терпят молча, особенно дети и молодые люди, депрессия часто остаётся незамеченной, её принимают за застенчивость или последствия пубертата. У некоторых она проявляется уже в начальной школе, к средней школе, в среднем, двое учеников из каждого класса борются с депрессией. Многие выбирают изоляцию, оценки падают, социальные мероприятия сокращаются. Родители ругают, учителя требуют, одноклассники насмехаются, и никто не понимает.

Депрессия может быть смертельной

Длительная депрессия может существенно повлиять на рост, особенно у детей и молодых людей. Вероятность злоупотребления наркотиками и алкоголем возрастает, социальные связи разрушаются, и мотивация планировать своё будущее угасает. Трагедия скрытого страдания часто остаётся незамеченной до тех пор, пока не станет слишком поздно.

Депрессия может быть смертельной. Каждый год в Германии около 500 молодых людей и молодых взрослых кончают с собой. Депрессия является основной причиной этих самоубийств.

Молодые люди возглавляют кампанию

Чтобы изменить эту ситуацию, молодежный консультативный совет Фонда по борьбе с депрессией и суицидом начал петицию, призывающую сделать образование о депрессии неотъемлемой частью учебной программы. На данный момент собрано почти 50 000 подписей, цель - 100 000. По достижении этой цели молодые активисты смогут представить свои опасения президенту Конференции министров образования и культуры, Кристине Штрейхерт-Кливот.

Катарина Лахннитт - основательница молодежного консультативного совета. Ей было всего 1 год, когда ей поставили диагноз "анксио-депрессивное расстройство". Смерть брата усугубила её депрессию, и последовал диагноз ПТСР. "Моя способность концентрироваться ухудшилась, я была постоянно подавлена, страдала от болей в животе и голове, и от звонов в ушах", - вспоминает Катарина. Следом были терапия и госпитализация. Фонд по борьбе с депрессией захотел создать молодежный консультативный совет, чтобы помочь пострадавшим молодым людям и их семьям.

В июне 2021 года состоялась первая встреча заинтересованных лиц, летом во время второй коронавирусной волны они встречались на улице, а осенью - в видеоконференциях. Они обсуждали заболевание, редактировали обучающие материалы и создавали видео для учителей о депрессии у подростков. "then we decided to make it mandatory", - отмечает Катарина.

Депрессия - это заболевание

В результате учащиеся получат знания о том, что депрессия - это заболевание, которое можно и нужно лечить, и о доступных источниках поддержки. Ранняя диагностика и лечение могут повлиять на всю дальнейшую жизнь и сократить продолжительность страданий. Чем раньше диагностируется депрессия, тем эффективнее её можно лечить.

Те, кто не страдает депрессией, в среднем знают хотя бы одного человека, который с ней борется. В школе они узнают, как помочь пострадавшим и проявить понимание к их страданиям.

"Раньше мои одноклассники шептались, что мне повезло, если я пропускала математику из-за терапии", - вспоминает Катарина. "Но я бы предпочла заниматься математикой, чем страдать от депрессии".

Катарина нашла участие в молодежном совете полезным для управления своей депрессией. "Я могу помочь другим, это придает мне цель в жизни", - говорит она. Она помогает другим в трудную минуту, выступает на конференциях и развеивает мифы в Интернете. "Ты вдохновила меня пойти в больницу", - написала ей молодая женщина в Инстаграме. "Я получаю такие сообщения постоянно", - говорит Катарина.

Сама она была в больнице несколько недель назад для стабилизации. Когда тяга к темноте внутри её ума и сердца усилилась, так же усилилось желание причинить себе вред. "Ненасильственное самоповреждающее поведение" - отдельный диагноз, но часто сочетается с депрессивным расстройством. Катарина не причиняла себе вред уже полтора года, она раскрывает. Когда желание становится невыносимым, она просит помощи. Способность просить и принимать помощь - это большое достижение для людей с депрессией.

Катарина сейчас 20 лет, она учится на помощника по уходу. "Я надеюсь, что не буду бороться с депрессией до конца своих дней", - говорит она. "Я уже добилась значительного прогресса".

Депрессия может отрицательно повлиять на академическую успеваемость учащихся в школе. Из-за своей депрессии некоторые учащиеся могут пропускать занятия, плохо выполнять задания и избегать социальных мероприятий со своими сверстниками.

Образование учащихся о депрессии в школе может помочь снять с неё табу и предоставить им инструменты для распознавания и поддержки своих сверстников, которые могут страдать от неё. Включение образования о депрессии в учебную программу поможет учащимся узнать о её симптомах, методах лечения и доступных ресурсах для тех, кто страдает от неё.

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