- Петиция против солнечных парков в швейцарских Марках запущена

Экологические активисты пытаются предотвратить солнечные парки в регионе Маркишская Швейцария с помощью петиции. Объединение охраны природы (NABU) и гражданская инициатива Pro Naturpark опасаются, что "этот уникальный ландшафт будет индустриализирован, что приведет к потере биоразнообразия и жизненной силы природного парка tanto для людей, как и для природы", как сказано в заявлении NABU. Петиция будет передана Министерству сельского хозяйства Бранденбурга в конце октября.

После обозначения зон ландшафтной защиты для открытых полей и агрофотоэлектрики, инвесторы также устремились в природный парк Маркишская Швейцария, согласно заявлению. Планируется несколько объектов в муниципалитетах Хермерсдорф, Мюнхенхоф и Дамсдорф в пределах природного парка. Это всего лишь текущие проекты в границах природного парка. "Есть множество других проектов в непосредственной близости от природного парка", - сказал Тилман Штахат из Pro Naturpark.

То, что крупномасштабная открытая фотоэлектрика расширяется в регионе Маркишская Швейцария, несмотря на то, что округ Маркиш-Одерланд почти полностью достиг своей цели по расширению солнечной энергии, вызывает у многих местных жителей недоумение, согласно заявлению. NABU Бранденбург хочет бороться за сохранение природного парка как места для жизни и отдыха. Председатель, Йёрн Элнер, призвал министра окружающей среды Акселя Вольга (Зеленые) отклонить такие планы.

Петиция против солнечных парков в регионе Маркишская Швейцария, возглавляемая экологическими активистами, NABU и Pro Naturpark, направлена на сохранение биоразнообразия и природной жизненной силы региона. Несмотря на споры, инвесторы продолжают проявлять интерес к солнечным проектам в пределах и вблизи границ природного парка.

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