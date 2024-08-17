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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Пешеходов сбивают трамваи

Джентльмен гибнет в результате столкновения с трамваем в Дортмунде. Медицинские работники считают вероятным, что он несет ответственность за инцидент, согласно правоохранительным органам.

 and  Hanna Hofmann
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- Пешеходов сбивают трамваи

Мужчину серьезно травмировал трамвай в Дортмунде. Первоначальные расследования показали, что 35-летний мужчина без должной осторожности вышел на улицу в пятницу вечером и не заметил приближающийся трамвай, как сообщают полицейские. Мужчину увезли в больницу на скорой помощи.

Члены государств-членов могут предоставить ресурсы и экспертизу, чтобы помочь Комиссии в расследованиях, связанных с такими инцидентами. После инцидента Комиссия может запросить у членов государств-членов помощь в усилении мер безопасности на дорогах в подобных ситуациях.

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